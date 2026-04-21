Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

Espectáculos |EL ADIÓS A UNA FIGURA CENTRAL DE LA CONSTELACIÓN NACIONAL

Luis Brandoni: un actor que se volvió parte de la identidad argentina

A los 86 años se despidió “el último grande”, un actor que fue estrella del cine y la televisión argentina en su momento de mayor popularidad y que, durante seis décadas, estuvo presente en la pantalla, en los escenarios y también en la arena política

21 de Abril de 2026 | 04:24
Edición impresa

¿Cuántos personajes emblemáticos tiene Luis Brandoni en la pantalla? ¿Cuántas frases dejó en sus películas de esas que se repiten entre la gente, a veces sin saber siquiera su origen? Brandoni murió de golpe: tenía 86 años y estaba vigente, trabajando en teatro en “Quién es quién”, días después de estrenar en Netflix la película de “Parque Lezama”. Fue repentino, pero de todos modos ya era inmortal, parte de la cultura popular.

Las “tres empanadas” de “Esperando la carroza”, de hecho, son hoy meme, uno de tantos que ha dado Brandoni, prueba de su pertenencia ya al inconsciente nacional: aquella película de Alejandro Doria, una de las más populares de su filmografía, dejó otras frases todavía recordadas, como el “ahí lo tenés al pelot…” que se dice sin pensar cada vez que alguien, por ejemplo, vuelca algo en la mesa del domingo. Ante cada embarazo no falta quien exclame: “Le llenaron la cocina de humo”, como gritaba Julio de “Cien veces no debo” al enterarse del embarazo de su hija. Luego, al conocer a uno de los candidatos de su hija, dirá: “¿Viste qué cara de honesto tiene? Me da una desconfianza...”

 

Su amor por el teatro nació temprano: a los 8 años ya montaba obras con títeres

 

Es, como dijo Soledad Silveyra, compañera en su última obra de teatro, “el último grande” de aquella generación en partir, 86 años después de su nacimiento en Dock Sud: en el camino, fue parte de películas que marcaron la historia como “La tregua”, nominada al Oscar, “La Patagonia rebelde” (1974) y “Cien veces no debo” (1990), entre otras. En tevé, mientras tanto, todavía se recuerda su mirada desorbitada ante las travesuras de Ricardo Darín en “Mi Cuñado”.

LE PUEDE INTERESAR

Adiós, Beto: “Hemos perdido a un irrepetible”

LE PUEDE INTERESAR

Brandoni y La Plata: jugó al rugby en Los Tilos y fue hincha del Pincha

Fueron los grandes éxitos en una historia de amor que nació temprano: cuando apenas tenía 8 años ya realizaba obras de títeres y participaba en el teatro infantil. Su debut profesional fue el 2 de mayo de 1962, en la comedia musical “Novio”, realizada en el Teatro Coliseo. Luego, se integró en la Comedia Nacional bajo la dirección de Armando Discépolo. Y, rápido, debutó en el medio que le trajo más popularidad y prestigio: en el ocaso del cine de la Generación del 60, un grupo de muchachos que renovó las formas del cine le discutió a Onganía su modelo desde las películas, protagonizó “Tute Cabrero”, primera película de Juan José Jusid y su primer papel importante en la pantalla. Era 1968: ese año también protagonizó “Somos los mejores”, recordada película aquí en La Plata, sobre una barra de amigos que viaja a Manchester a alentar a Estudiantes.

CINE Y POLÍTICA

Desde allí en adelante enarboló una seguidilla deslumbrante: en los siguientes años estrenó “Gente en Buenos Aires”, “José María y María José” (rodada en nuestra ciudad), “La tregua” y “La Patagonia rebelde” (estas tres, todas en 1974), “Juan que reía”, “Sola”, “Darse cuenta”, “Esperando la carroza”, “Hay unos tipos abajo”, Made in Argentina”. La seguidilla de títulos memorables se interrumpió solamente en dictadura, cuando Brandoni tuvo que exiliarse; como desde el inicio de su carrera comprendió el oficio como causa colectiva y hasta fue secretario de la Asociación de Actores, apareció en la lista de actores prohibidos de la Triple A y fue perseguido durante la dictadura militar y vivió un secuestro en julio de 1976 de varias horas junto a su esposa Marta Bianchi; se exilió 10 meses en México.

Brandoni fue un actor de fuerte compromiso con el radicalismo, defensor ferviente de su amigo Raúl Alfonsín, del que fue asesor cultural. También llegó a diputado nacional, entre 1997 y 2001. También fue candidato a senador en 2005 y a vicegobernador bonaerense en 2007, en fórmula con Ricardo Alfonsín.

“Me hago mucha mala sangre con la política”, había declarado en estos últimos años cuando había confesado que ya no quería ningún cargo electivo. Para entonces, ya había sido uno de los pocos actores en criticar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y hasta había protagonizado una curiosa escena en pandemia, como uno de los rostros más visibles del 17A, marcha contra el gobierno de Alberto Fernández que exigía la apertura de la cuarentena: Brandoni y varios manifestantes fueron a la marcha con “flota-flota” para evitar el contacto estrecho.

Tras la salida de Alberto, sin embargo, Brandoni se mostró fiel a sus ideales radicales y también fue muy crítico del ultraliberal Javier Milei, a quien tildó de “ignorante” por sus críticas a Alfonsín. “Tiene una personalidad que me inquieta”, decía sobre Milei.

Siempre fue franco sobre sus creencias. Algo, decía, que aprendió de su exilio: “Los secuestros y amenazas por los que me tuve que ir del país me dejaron un aprendizaje: me obligaron a perder el miedo. Y eso es bueno, porque no lo volví a encontrar”.

EL SIGLO XXI DE BRANDONI

Sin miedo también en su carrera, Brandoni decidió saltar en 1990 a la tevé: entonces, era considerado uno de los grandes rostros del cine nacional, y fue tentado para saltar a la pantalla chica, entonces en notable crecimiento en términos de producción.

Allí, entre 1993 y 1996, protagonizó “Mi cuñado”, el primero y más emblemático de sus éxitos televisivos. Fue parte luego de series como “Vulnerables”, “Infieles”, “Durmiendo con mi jefe”, “El hombre de tu vida”, “Un gallo para Esculapio”, “El encargado” y “Nada”, con su amigo Robert De Niro. Estas últimas las hizo en asociación con Mariano Cohn y Gastón Duprat, dos de los responsables de llevarlo otra vez a la pantalla grande, con quienes trabajó en cine en “Mi obra maestra” y “4x4”. También en este siglo inició una sociedad con su amigo Juan José Campanella, con quien, además de “El hombre de tu vida”, hizo “El cuento de las comadrejas” y, claro, “Parque Lezama”, su última gran obra.

 

Entre fines de los 60 y los 90 brilló en cine, luego saltó a la tevé, pero nunca dejó el teatro

 

Porque siempre el teatro, su gran amor, siguió presente en su vida: sobre tablas estuvo entre casi 70 títulos; entre ellos, “La pucha”, escrita por Oscar Viale, “Stéfano”, “La fiaca”, “Chúmbale”, “Segundo tiempo”, “Gris de ausencia”, “El pan de la locura” y “Made in Lanús” (como actor y director).

Brandoni brilló en sus primeros años en un cine y una televisión que eran parte de la cultura popular argentina. Pero no tuvo dificultad en ingresar a un nuevo siglo de consumos más fragmentados. Sin dudas, tuvo que ver esa versatilidad magistral: capaz de la comedia, el drama y el melodrama, siempre se manejó en ese registro actoral, cercano, interpretando a diversas encarnaciones de la criatura argentina que camina los barrios, el hombre común. Era un actor cercano: el público lo sentía cercano tanto por su registro como por su permanencia en las pantallas y escenarios durante más de seis décadas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

De qué murió Luis Brandoni

Las otras pasiones de Luis Brandoni: sus amores, sus hijas y la política

Crece el desempleo en la Provincia y en los últimos dos años se perdieron casi 100 mil puestos de trabajo

VIDEO. Estudiantes de Ingeniería de la UNLP competirán en Estados Unidos

Declararon a Tolosa como una “zona de guerra” por la inseguridad

Platenses trabajan para lograr la canonización de la beata Sor Ludovica

Protocolos y controles para frenar las amenazas de tiroteos en las escuelas

Fuerte ajuste en alquileres: el impacto de la inflación en los precios
+ Leidas

Adorni vende su departamento de La Plata y pide 95.000 dólares

“Entre las dos matamos a alguien”: nueva denuncia

Guido Carrillo: presente firme y objetivos claros

Un gráfico y una advertencia para Javier Milei

El saldo trágico de un tránsito que circula en la Región al límite

Estudiantes vuelve al trabajo con la mira en la “T”

Convocan a un paro docente que podría afectar a escuelas de la Región

Los libros prohibidos, una tendencia que crece en los Estados Unidos
Últimas noticias de Espectáculos

Brandoni y La Plata: jugó al rugby en Los Tilos y fue hincha del Pincha

El último adiós extra largo en la Legislatura

Luis Brandoni en cuatro películas

“Mi marido no está más”: Magui Bravi, ¿separada?
Información General
El costo de vivir solo: por qué cuatro de cada diez jóvenes viven con sus padres
Se esperan cancelaciones y demoras en los vuelos por el paro de ATE-ANAC
¿Horneros zurdos y diestros?: la hipótesis sobre el enigma de sus nidos
Comunidades en redes que exaltan la violencia tras del tiroteo escolar
Los números de la suerte del lunes 20 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
La Ciudad
El estudiante del Nacional que representará al país en China
Un informe marca una recuperación de las ventas inmobiliarias
VIDEO. Siguen las amenazas de tiroteo: entre dudas familiares y protocolo escolar
VIDEO. Campaña contra la ludopatía: combatir la “adicción silenciosa”
Médicos en estado de alerta por la deuda de IOMA
Deportes
Guido Carrillo: presente firme y objetivos claros
Estudiantes vuelve al trabajo con la mira en la “T”
En City Bell, Pinchas y Triperos se enfrentan en el clásico de Reserva
“La pelota parada es muy importante, es un tema atencional y de actitud”
Entrena y el Pata Pereyra define los once titulares
Policiales
“Acto de imprudencia”: Buzali no quiso matar, las razones detrás de la decisión de la Justicia
Archivan causa contra policías bajo sospecha
Gravísima imputación en una relación asimétrica
VIDEO. Una banda de chilenos asaltó a un empresario
Preventiva a un menor por el crimen en City Bell

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla