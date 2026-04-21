El Central acelera con la compra de dólares

En el inicio de una nueva semana financiera, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ratificó su racha compradora en el Mercado Libre de Cambios. Con una absorción de US$ 131 millones en la jornada de ayer, la autoridad monetaria logró un hito clave para el programa económico vigente: ya superó el 50% de la meta de acumulación de reservas prevista para todo el año 2026.

Tras la operación de ayer, las reservas brutas del organismo escalaron hasta los US$ 45.747 millones, consolidando un colchón de divisas que busca llevar previsibilidad a los frentes externos. Esta dinámica se dio en un contexto donde el tipo de cambio minorista promedio vendedor se ubicó en $1.397,08.

A pesar de la intervención oficial, el mercado de cambios mostró una brecha estable pero con valores que se mantienen en la zona de los $1.400. Al cierre de las operaciones, estas fueron las cifras en las principales pizarras: Dólar Blue: La divisa informal cerró a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta. Dólar MEP: La cotización financiera utilizada para dolarizarse en el mercado local operó en $1.414,50 (compra) y $1.419 (venta). Dólar CCL: El “Contado con Liqui”, vía para girar divisas al exterior, se mantuvo como el más caro del mercado libre, cerrando en $1.466,10 (compra) y $1.467 (venta). Dólar Oficial: En el Banco Nación, la cotización se posicionó en $1.350 para la compra y $1.400 para la venta. Dólar Tarjeta: El tipo de cambio para consumos en el exterior finalizó en $1.820.

Incertidumbre en los activos

A pesar de la performance del BCRA, el clima de negocios en la City porteña y en Wall Street se vio marcado por la cautela. Los activos argentinos operaron con resultados mixtos, reflejando la duda de los inversores sobre el rumbo de mediano plazo.

El índice S&P Merval registró una leve suba del 0,4%, mientras que las acciones argentinas que cotizan en Nueva York (ADRs) mostraron disparidad, sin una tendencia alcista definida.

Por su parte, la renta fija (bonos de la deuda) no logró traccionar de manera positiva, lo que derivó en un ligero incremento del Riesgo País, que se posicionó en los 526 puntos básicos.

El equilibrio entre la acumulación de reservas y la volatilidad de los bonos será, según los analistas, el eje central de la agenda financiera en lo que resta de la semana.