Principales gastos rendidos por el Municipio

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Según consta en el expediente de la rendición de cuentas, en 2025 la Comuna gastó $475 mil millones: la mayor parte, en Obras, Educación y Delegaciones.
Al igual que en los ejercicios anteriores, la gestión de Alak enfocó el gasto de la Comuna a la secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, que tuvo una ejecución de recursos total de 257.013.122.712,15 pesos. En el ejercicio 2024, el área encargada de las obras en el espacio público, y la pavimentación y obras hidráulicas en los barrios, principalmente, había gastado 105.595 millones de pesos.
Con una inversión mucho me or, en segundo lugar quedó la secretaría de Educación, que ejecutó un gasto total de 35.676.937.594 pesos. En 2024 este área también estuvo en segunda instancia en términos de gasto total, en ese momento con una ejecución de 27.302 millones de pesos.
Le sigue en orden de fondos ejecutados la Secretaría General, encargada de coordinar las 24 delegaciones municipales. Esta cartera tuvo un gasto de 33.973.635.036 pesos.
La secretaría de Salud tuvo una ejecución de 17.802.835.469 pesos, mientras que la jefatura de Gabinete tuvo un casto de 15.384.464.067 pesos y la de Hacienda y Finanzas, de 15.551.497.497 pesos.
La cartera de Seguridad le sigue con un gasto de 13.766.260.590 pesos y la Secretaría Administrativa, donde también se imputaron partidas de Seguridad, con 13.923.040.306 pesos. Desarrollo Social gastó 7.463.881.920 pesos; la secretaría de Gobierno, 6.162.541.904 pesos y la de Control Urbano, 5.786.344.579 pesos, como otra de las áreas más importantes.
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