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Política y Economía |Efectos en las arcas municipales

Preocupa en la Comuna el impacto del plan ecónomico nacional

Al exponer la rendición de cuentas, funcionarios locales advirtieron sobre la falta de obras y la caída de la coparticipación

Preocupa en la Comuna el impacto del plan ecónomico nacional

funcionarios de alak, al explicar la rendición de cuentas/I. campos

Laura Romoli

Laura Romoli
lromoli@eldia.com

21 de Abril de 2026 | 02:43
Edición impresa

Funcionarios del área de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad expusieron ayer en el Salón Dorado del Palacio de calle 12 los detalles del gasto de la Comuna en 2025, que resultó con un superávit del orden de los 4 mil millones de pesos y énfasis en las asignaciones de fondos para la obra pública. Sin embargo, también expresaron su preocupación por el impacto del contexto macroeconómico nacional en las arcas municipales y la caída de la coparticipación, y no descartaron que ese escenario lleve, en 2026, a una situación de déficit local.

Fue en el ámbito de la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, que se reunió para escuchar la exposición del expediente de la rendición de cuentas del Ejecutivo local, correspondiente al año pasado. Asistieron el secretario de Hacienda y Finanzas, Sebastián Genatti; el subsecretario del área, Matías Remes Lenicov; el integrante del Tribunal de Finanzas de la Provincia y exfuncionario municipal Marcelo Giampaoli; y el titular de la Agencia Platense de Recaudación, Juan Carlos Mongan, entre otros miembros del equipo económico de Julio Alak.

En ese contexto, Genatti expuso ante ediles del oficialismo y la oposición detalles de la asignación de partidas a distintas áreas de la gestión, con un superávit de más de 4.000 millones de pesos. Concretamente, la Administración local ejecutó 475.656.914.883 pesos, de un ingreso total de 479.091.244.143 pesos, siendo las áreas con mayor peso la de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, la Secretaría General, que gestiona las delegaciones, y Educación (ver aparte).

El funcionario indicó que el año pasado ingresaron al Municipio en materia de coparticipación provincial 112.000 millones de pesos, y que la caída en la recaudación de la tasa de Servicios Urbanos Municipales (SUM) fue de un punto. “En 2024 la cobrabilidad fue del 60 por ciento y en 2025, del 59”, detalló. Respecto de la primera, dijo que mientras en 2024 lo recibido por la Ciudad había representado el 28,4 por ciento de sus recursos, en 2025 fue de 25,4.

Comparó el escenario descrito sobre el ejercicio 2025 con el primer trimestre de este año: “Ahora la coparticipación cayó un 25 por ciento en términos reales. Mientras el año pasado la recaudación propia de la Comuna era del 57 por ciento, en este primer tramo de 2026 es del 70”, graficó. Y añadió: “Estamos preocupados por esta situación. Estamos tratando de mantener la recaudación pero que no sea a costa del vecino”. Y advirtió que de los recursos coparticipables que percibe el Municipio, una mitad proviene de la Nación y la otra de Provincia pero “en ambos casos, de tributos ligados al consumo”.

Ante las preguntas de los concejales, Genatti amplió con el siguiente cálculo: “De 1.000 pesos que un platense abona en impuestos nacionales, la Ciudad percibe 31. Y de cada 1.000 pesos que se abonan en impuestos provinciales, se reciben 700”.

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PREOCUPACIÓN

Al finalizar el detalle de los ingresos y gastos, el secretario describió el escenario general como “con profundos cambios y desafíos estructurales”, en alusión a los datos del contexto macroeconómico que marcan una caída en el consumo y en la actividad industrial. Sin mencionar al presidente, Javier Milei, criticó su política y expresó su preocupación por el impacto en las arcas de la Ciudad.

“Los economistas de este equipo entendemos que la búsqueda de la estabilidad en el país es un objetivo válido y necesario. Sin embargo, la caída de la actividad y el enfriamiento de la economía nos obligan a reflexionar sobre la calidad y la sostenibilidad de ese equilibrio”, dijo. Y añadió: “El crecimiento del PBI se orienta hacia el agro, la minería y el sector financiero, pero la industria y el comercio local, que son los motores de nuestra provincia y nuestra región, se ven afectados”.

Y opinó que “la postergación de obligaciones y el retiro del estado nacional de la infraestructura básica han generado una presión adicional sobre el gobierno municipal y sobre las arcas del Municipio”. A pesar de eso, la Comuna “ha cumplido un rol estabilizador y contracíclico: ante la caída de la inversión federal, priorizamos la obra pública”. Y sobre el esquema fiscal, que incluye los tres niveles del Estado, remarcó: “Sólo a través de una visión federal podemos garantizar que los números del balance cierren, sea para un gobierno provincial, municipal o nacional, pero con la gente y la provincia de Buenos Aires adentro”. Y, apuntando al gobierno libertario, lanzó: “Espero que comprendan que los recursos nacionales deben tener una sostenibilidad y un derrame hacia la gente que realmente los paga”.

Quien respondió la crítica fue el libertario Juan Pablo Allan, al remarcar que “la matriz (económica) anterior dejó recesión y pobreza y fue por eso que la gente eligió otro modelo”. Al mismo tiempo, el concejal preguntó al equipo económico del intendente, Julio Alak, si este año la Comuna tendrá déficit. “Hay que ver hasta dónde llega el recorte de la coparticipación. No podemos dejar de lado el impacto que la paralización de la obra pública produce a nivel local. Ojalá que no”, respondió el secretario de Hacienda.

 

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