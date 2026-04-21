Un balazo atravesó una casa en el barrio El Dique

Un vecino de El Dique, en Ensenada, denunció que una bala atravesó su vivienda de 126 y 38 bis en plena madrugada, mientras se encontraba con su familia. Según relató, fue cerca de las 02.50 cuando escuchó entre ocho y nueve disparos y luego el paso de un auto a alta velocidad. Instantes después, un proyectil impactó en su casa, perforó una pared, atravesó una heladera y terminó incrustado en una pared lindera.

El hombre señaló que en ese momento su pareja y sus dos hijos -uno de 6 años y un bebé de 2 meses- estaban dentro del domicilio, aunque afortunadamente ninguno resultó herido. Aseguró que no logró identificar el vehículo ni a los responsables y que no mantiene conflictos personales, por lo que cree que se trató de un hecho al azar.

También indicó que en la esquina hay una cámara municipal que podría haber registrado lo ocurrido.

El episodio vuelve a encender las alarmas por el nivel de violencia que atraviesa la Región, donde los hechos con armas de fuego parecen repetirse con mayor frecuencia y, cada vez más, en contextos donde las víctimas no tienen vínculo con los agresores.

Las denominadas “balas perdidas” se transformaron en un riesgo concreto para vecinos que, como en este caso, estaban dentro de sus casas cuando quedaron en medio de una situación que pudo terminar muy mal.