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Opinión |Editorial

El saldo trágico de un tránsito que circula en la Región al límite

El saldo trágico de un tránsito que circula en la Región al límite
21 de Abril de 2026 | 02:46
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La Región registró en las últimas jornadas un tránsito vial preocupante, con numerosos choques y un episodio trágico cuando en la noche del sábado, en el camino Centenario un motociclista perdió la vida al chocar con otro vehículo. El saldo de esos incidentes fue, además, el de varias personas heridas y hospitalizadas, para ser atendidas por los múltiples traumatismos sufridos. A su vez, anteayer siguieron los incidentes viales con tres hechos ocurridos en la ruta 2, Arturo Seguí y la zona céntrica de La Plata, que dejaron a la vista un panorama que enciende nuevas alarmas.

El gravoso monto de las multas, la existencia cada vez mayor de cámaras y controles electrónicos, así como las prédicas formuladas por especialistas y entidades viales, además de una fuerte campaña desde la Municipalidad platense, no parecen hacer mella en muchos conductores y los niveles de inseguridad en el tránsito siguen incrementándose.

En lo que va del año son 19 las personas fallecidas en choques o despistes en nuestra zona y 16 de ellos conducían o viajaban en motocicletas, lo que no deja margen de duda alguna para advertir el riesgo cotidiano que enfrentan quienes manejan este tipo de vehículos. Se sabe que en La Plata para quienes buscan el registro de conducción de motos la Comuna exige la realización de un curso especial previsto por la ley Nacional de Tránsito, así como la demostración de aptitud física.

Puede consignarse que para estos casos, el municipio de Tres de Febrero en el Gran Buenos Aires es pionero en la materia, al haber puesto en práctica el año pasado la primera “moto escuela” municipal, que es gratuita y que incluye una clase teórica presencial de dos horas y tres clases prácticas presenciales de tres horas, cada una de ellas en una pista de manejo diseñada para tal fin.

En el caso de nuestra región y pese a lo antedicho, es cada día más visible la completa indisciplina con que se mueven muchos motociclistas, circulando a grandes velocidades, zigzagueando entre vehículos de mayor porte y haciendo caso omiso de muchas normas del tránsito, entre estas no acatando los mandatos de los semáforos.

Circular sin casco, hacerlo sin luces, a gran velocidad y con los escapes abiertos, forman parte habitual del repertorio de infracciones que cometen los motociclistas, Y es también visible la falta de control que se ejerce y que permite el libre albedrío callejero para muchos motociclistas.

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Tal como se dijo en un informe publicado ayer en este diario, el exceso de velocidad, las distracciones al volante, el incumplimiento de las normas de tránsito y la falta de controles efectivos aparecen como variables recurrentes en muchos de los conductores.

Mientras las áreas responsables no tomen las riendas de este problema no habrá solución posible y seguirán creciendo las estadísticas de siniestralidad.

 

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