Espectáculos

Felipe Pettinato se negó a declarar en el juicio por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo

23 de Febrero de 2026 | 17:20

Felipe Pettinato, uno de los hijos del conductor y músico Roberto Pettinato, se negó a prestar declaración en el comienzo del juicio que lo imputa por la muerte de Melchor Rodrigo, el neurólogo fallecido durante un incendio ocurrido en un departamento del barrio porteño de Belgrano.

“No, voy a usar mi derecho de no declarar”, respondió el imitador de Michael Jackson ante la pregunta del presidente del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14, Enrique Gamboa, acompañado por sus colegas Gustavo Valle y Gabriel Vega.

El acusado por el delito de estrago doloso seguido de muerte brindó sus datos personales durante la audiencia virtual: señaló que tiene 32 años, es padre de una niña, a quien ve semanalmente y colabora en la manutención, reside en un departamento de Belgrano perteneciente a su hermano y está soltero.

Luego, comenzó la ronda de testimoniales con la madre del médico, Delia Beatriz Muzio, que afirmó que su hijo le indicó un día antes del hecho que concurriría al inmueble porque Pettinato “se sentía mal”, conforme a la información del sitio Fiscales.

La mujer, que es querellante en la investigación, calificó a Melchor como “una persona solidaria y comprometida con los pacientes”, a la vez que tres oficiales de la Policía de la Ciudad consignaron haber intervenido en el foco ígneo y una vecina del mismo piso sostuvo que Felipe golpeó su puerta y expresó que la víctima se encontraba en esa vivienda.

El fiscal general Fernando María Klappenbach pidió a los magistrados la incorporación de la comparecencia -registrada en video- de un médico forense que practicó la autopsia. El juicio se reanudará el próximo lunes con la declaración de otros vecinos y legistas.

El hecho

El 16 de mayo de 2022, Rodrigo se acercó hasta el departamento de Pettinato, que era su paciente y amigo, ubicado en el piso 22 “F” de un edificio en Aguilar al 2300, en el barrio porteño de Belgrano.

Pasadas las 23.00 se desató un incendio en el interior del departamento, motivo por el que Felipe salió al pasillo y pidió auxilio para sofocar las llamas y para que rescataran a su amigo.

A pesar de que un vecino intentó ayudar, cuando los bomberos llegaron al edificio constataron que en el living del departamento yacía el cuerpo sin vida del médico, quien presentaba gravísimas quemaduras en la parte inferior de sus piernas.

Este dato fue de suma importancia debido a que luego la autopsia reveló que Melchor murió por “quemaduras críticas del 90% de la superficie corporal” así como también por “congestión, edema y hemorragia pulmonar”.

 

