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Deportes |TORNEO metropolitano de hockey masculino

Goleada de Santa y empate de la “U”

Goleada de Santa y empate de la “U”

juan pedro fernández

20 de Abril de 2026 | 02:43
Edición impresa

Santa Bárbara “A” aprovechó el envión de la victoria en el clásico para sellar una espectacular goleada sobre SAG de Los Polvorines 7 a 0, en su cancha de Manuel B. Gonnet, por la sexta fecha del torneo Metropolitano de hockey masculino de Primera División.

Los goles del equipo que dirige Matías Cereceda fueron marcado por Juan Pedro Fernández (2), José Luis Eros Landoni (2), Segundo Blanco, Ramiro Baccarini y Gerónimo Martínez Amoroso.

A propósito, Peter Fernández es el máximo goleador del torneo con ocho goles en seis partidos lo que acredita el buen momento que atraviesa el jugador de Santa.

Con esta segunda victoria consecutiva, Santa Bárbara “A”, que retornó a Primera esta temporada a la máxima categoría tras lograr el ascenso invicto, alcanzó la barrera de los ocho puntos que lo posicionan en mitad de tabla para alejarse del fondo.

En lo que tiene que ver a Universitario se le escapó la victoria sobre GEBA al empatar como local por 3 a 3. Máximo Kiernan se encargó de marcar los tres goles de la “U” ante un rival que sumó segundo punto en el certamen de Caballeros.

De este modo, Universitario suma ocho unidades en el torneo, ya que conquistó una de las últimas seis en juego.

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El resto de los marcados de Primera División fueron: Banco Provincia 5, Ciudad de Buenos Aires “B” 0; Ducilo 4, Lomas 2; Hurling 1, San Martín 1; Ciudad de Buenos Aires “A” 4, Quilmes 0 y San Fernando 3, Mitre 2.

En la próxima fecha, Santa estará visitando a GEBA y la “U” hará lo propio con Ciudad “B”.

 

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