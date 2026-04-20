Tragedia en el Rally Sudamericano

Un grave accidente que ocurrió durante el Rally Sudamericano, en Mina Clavero, dejó como saldo la muerte de un espectador y obligó a suspender la competencia en su jornada decisiva.

El hecho ocurrió en el tramo Giulio Cesare, cuando un vehículo se despistó y terminó fuera de control en una zona donde se ubicaban decenas de personas.

Según la información, el automóvil (un Volkswagen Polo tripulado por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez) perdió estabilidad en una curva a alta velocidad, comenzó a dar tumbos y se dirigió hacia el sector de espectadores.

El impacto generó una inmediata intervención de los equipos de emergencia, que activaron el protocolo de seguridad previsto para este tipo de situaciones.

En un primer momento, el parte oficial informó al menos tres personas heridas: una menor de edad y dos adultos, quienes fueron trasladados a un hospital de la región. Con el transcurso de las horas se confirmó el fallecimiento de un joven de 25 años, oriundo de Córdoba capital, que había ingresado con lesiones de gravedad.