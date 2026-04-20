Vóley: Gimnasia entregó todo, pero Boca fue campeón

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La serie de la Liga Argentina Femenina se cerró con otra victoria de Las Guerreras frente a Las Lobas por 3 a 1
Boca impuso su mayor oficio y terminó cerrando la serie final de la Liga Argentina Femenina de Vóley al imponerse a Gimnasia 3 a 1 con lo que se consagró campeón por novena vez del torneo siendo el equipo mayor ganador de la historia.
En este caso, los parciales a favor de Las Guerreras fueron de 26-24, 25-16, 20-25 y 25-15 ante un Polideportivo albiazul colmado por la parcialidad local. Cabe recordar que en el primer juego disputado el pasado jueves, en la Bombonerita, el conjunto xeneize también había ganado 3 a 1.
En lo que respecta a este partido, Gimnasia tuvo muchos altibajos. Hizo un buen primer sets, pero se lo llevó Boca. El segundo también fue para la visita. El tercero dio un aire de recuperación a Las Lobas; mientras que en el cuarto, Las Guerreras terminaron siendo impalpables del principio al final.
Gimnasia terminó cerrando una buena Liga Argentina Femenina, pero quedó el sabor amargo de no poder revalidar el título conseguido el año pasado, donde en la serie decisiva superó a Estudiantes.
Javier Farina, el entrenador de Gimnasia, dispuso cambios en la formación inicial con los ingresos desde el arranque de Marlen Siri y Carmela Ríos; mientras que Eduardo Allona mantuvo la misma formación teniendo como emblema a su capitana: Mariangeles Cossar, la deportista boquense con mayor cantidad de títulos en el club.
Otra vez hubo polémica y errores arbitrales de parte de la dupla conformada en este caso por Agustín del Curto y Karina René, pero la FEVA dispuso que no se utilice el “check” en la final.
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Seguramente, Javier Farina no seguirá dirigiendo a Las Lobas como así algunas jugadoras se tomarán un descanso. Ahora será tiempo del torneo Metropolitano para poner condiciones y el sello de Las Lobas.
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