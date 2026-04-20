El City puso el final de la Premier al rojo vivo

Obligado a ganar para acortar la distancia en la tabla de posiciones, el Manchester City lo hizo de nuevo. Con goles de Rayan Cherki y Erling Haaland, el equipo de Pep Guardiola venció 2-1 al Arsenal (que se mantuvo puntero, pero perdió la chance de cortarse solo) e incendió la Premier League.

Sobre el tramo final de la temporada, Manchester sumó tres puntos que valen oro. Con el triunfo que registraron de locales en la fecha 33 del certamen doméstico, le arrebataron a Arsenal la posibilidad de alejarse y ratificó que es candidato al título.

Por la amplia diferencia que ambos le sacan al resto de los competidores, tanto el Arsenal como el Manchester City son los únicos candidatos al título en la vigente temporada.

Con la derrota, Arsenal, que como quedó dicho se mantiene en la punta de la Premier League con 70 unidades, pero no pudieron cortarse solos. Por su parte, Manchester City (que tiene un partido menos) alcanzó los 67 puntos y se mantiene como escolta, lo que avisora un apasionante final en el cierre del fútbol inglés