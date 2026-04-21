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Información General |ASAMBLEAS, CESE DE ACTIVIDADES Y MOVILIZACIONES EN AEROPUERTOS

Se esperan cancelaciones y demoras en los vuelos por el paro de ATE-ANAC

Se esperan cancelaciones y demoras en los vuelos por el paro de ATE-ANAC

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21 de Abril de 2026 | 03:05
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El sistema aerocomercial argentino enfrentará hoy una jornada de conflictividad laboral tras la adhesión de los trabajadores nucleados en ATE-ANAC al paro nacional convocado por ATE. La medida contempla asambleas informativas, protestas y movilizaciones en distintas terminales aéreas del país, con impacto previsto en la operatividad de vuelos.

Desde el gremio confirmaron que la protesta incluye un cese de actividades durante el desarrollo de las asambleas, lo que podría generar demoras y cancelaciones a lo largo de toda la jornada. La información fue ratificada por el titular del sector, Marcelo Belelli, en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

El conflicto se produce en el marco de negociaciones paritarias sin acuerdo con el Gobierno nacional, en un contexto de tensión entre los sindicatos estatales y la administración encabezada por Javier Milei. Según los representantes gremiales, la discusión salarial lleva meses sin resolución y no se registraron avances en la reapertura de paritarias.

La medida de fuerza involucra principalmente a controladores terrestres y trabajadores de la ANAC afiliados a ATE. Aunque no se trata de controladores aéreos en sentido estricto, su rol resulta clave en procesos administrativos, inspecciones técnicas, habilitaciones y coordinación operativa.

Desde el sindicato indicaron que la participación de este personal puede afectar la programación de vuelos y la prestación de servicios, especialmente en aeropuertos con alta circulación. Con la conciliación obligatoria ya vencida, el gremio sostiene que se encuentra en libertad de acción para avanzar con el plan de lucha.

MOVILIZACIÓN EN AEROPARQUE Y ACCIONES EN EL INTERIOR

Uno de los puntos centrales de la jornada será la movilización hacia el Aeroparque Jorge Newbery, donde se prevé una concentración desde las 12 del mediodía en la intersección de Avenida Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero. Desde ese punto, los manifestantes se trasladarán hacia la terminal aérea.

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En paralelo, ATE anunció la realización de asambleas y protestas en distintos aeropuertos del interior del país, lo que amplía el alcance de la medida y eleva la posibilidad de afectaciones en vuelos de cabotaje y regionales. El gremio no descartó la continuidad de las acciones en caso de no obtener respuestas oficiales.

El pliego de reclamos incluye la reapertura de paritarias y una recomposición salarial, junto con otras demandas vinculadas a condiciones laborales y políticas públicas. Entre los principales puntos se encuentran el aumento de emergencia para jubilados, el pase a planta permanente de trabajadores precarizados, la reincorporación de empleados despedidos y el rechazo a procesos de privatización de empresas públicas.

También se reclama el cese de la persecución sindical, la restitución de fondos adeudados a las provincias y la recuperación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.

Desde el gremio señalaron que durante meses mantuvieron instancias de diálogo sin resultados concretos.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, confirmó la profundización de las medidas tras considerar agotadas las vías de negociación. El dirigente sostuvo que no hubo señales oficiales para reabrir la discusión salarial y anticipó la continuidad del plan de lucha en ausencia de avances.

 

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