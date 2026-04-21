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Brandoni y La Plata: jugó al rugby en Los Tilos y fue hincha del Pincha

A lo largo de los años, Beto fue consolidando un vínculo cercano con la Ciudad. Vino de gira y a filmar aunque también a militar

Brandoni y La Plata: jugó al rugby en Los Tilos y fue hincha del Pincha

Escena de Brandoni (mejorada con IA) como un jugador de Los Tilos en el film “José María y María José”

21 de Abril de 2026 | 04:22
Edición impresa

El paso de Luis Brandoni por La Plata no fue episódico ni casual. A lo largo de décadas, el actor tejió una relación sostenida con la Ciudad, que combinó cine, teatro, militancia y hasta el fútbol y el rugby como relato identitario.

Uno de los hitos más recordados de ese vínculo fue su participación en “Somos los mejores”, centrada en la consagración de Estudiantes de La Plata como campeón del mundo en 1968, tras la histórica victoria en Manchester. Más que una película deportiva, aquel film funcionó como una reconstrucción emocional de una gesta que marcó a la Ciudad.

En ese entramado, Brandoni -que interpretó a un hincha del Pincha que, junto a un grupo de amigos, viajó a Manchester- aportó una presencia que ayudó a traducir la épica en relato, conectando el hecho histórico con el espectador.

Su vínculo con La Plata también quedó registrado en “José María y María José (Una pareja de hoy)”, rodada íntegramente en estas diagonales durante 1973. Allí interpretó, junto a Cristina del Valle, una historia atravesada por los dilemas de una pareja universitaria (¿abortar? ¿en esa época? Sí), en un contexto urbano que tenía a la urbe platense como escenario reconocible.

A lo largo del metraje, se ven espacios como la República de los Niños, el centro comercial de la Calle 8, el Museo de Ciencias Naturales, La Catedral y Plaza Moreno. Pero eso no es todo. Según contó con detalles el periodista Joaco Galán en un hilo de X, la película estaba atravesada por el rugby local.

Brandoni interpretaba a un estudiante universitario que jugaba en Los Tilos pese a la resistencia de su padre. En la cinta se disputa un partido entre ese equipo y Universitario cuyos jugadores no eran actores sino los jugadores reales de ambos clubes. El choque se filmó en la “U” en Gonnet y hasta incluyó como árbitro a Alberto Gómez Cabrera, la Macha, entrenador de muchos clubes platenses y de Obras Sanitarias.

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Pero fue el teatro el que consolidó su relación más constante con el público local. El escenario del Coliseo Podestá se convirtió en una parada habitual dentro de sus giras. Allí presentó, a lo largo de los años, obras como “Conversaciones con mamá”, “Parque Lezama” o “El hombre inesperado”. Su última visita fue con “Made in Lanús”, obra que protagonizó durante años y que llegó el año pasado con él como director.

Ese ida y vuelta también tuvo su correlato en la política. Referente histórico de la Unión Cívica Radical, Brandoni recorrió La Plata, Berisso y la Región en distintas etapas: primero como diputado nacional y luego como candidato a senador en 2005. Incluso en 2010 volvió a pisar la Ciudad en el marco de las internas bonaerenses, acompañando a Ricardo Alfonsín.

ENTRE EL OFICIO Y LOS SUEÑOS PENDIENTES

En su última entrevista con EL DIA, publicada en enero 2025, Beto se mostró activo, lúcido y profundamente ligado a su oficio. Lejos de cualquier despedida, habló de una constante que nunca lo abandonó: “los nervios previos al debut”, una sensación que, según admitía, seguía acompañándolo incluso después de décadas sobre el escenario. En ese entonces, promocionaba “¿Quién es quién?”, obra que marcó su debut en tablas con Solita Silveyra.

En esa nota, que se hizo en el escenario del porteño teatro Liceo, Brandoni reivindicó el valor del teatro como un espacio vivo y exigente, donde cada función implica un riesgo nuevo. “El escenario siempre te pone a prueba”, deslizó, al tiempo que dejó en claro que seguía eligiendo actuar por deseo y convicción, no por inercia.

También hubo lugar para una confesión más íntima. Entre proyectos y reflexiones, reveló un anhelo personal que aún lo movilizaba: “mi sueño pendiente es cruzar la Cordillera de los Andes”. Una frase simple que condensó su manera de estar en la vida: con metas por delante, incluso después de haberlo hecho casi todo.

 

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