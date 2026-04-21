Opinan los lectores

Adorni vende su departamento de La Plata y pide 95.000 dólares
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Un año sin Francisco: un debate abierto sobre su legado y Argentina
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Los libros prohibidos, una tendencia que crece en los Estados Unidos
Milei recibió en Israel una Medalla de Honor y volvió a criticar a Irán
Preocupa en la Comuna el impacto del plan ecónomico nacional
El Gobierno vuelve a la carga con su ley de Discapacidad y universidades
El estudiante del Nacional que representará al país en China
VIDEO. Campaña contra la ludopatía: combatir la “adicción silenciosa”
Convocan a un paro docente que podría afectar a escuelas de la Región
Suspendieron clases en Medicina por un caño roto y desborde cloacal
Realizarán controles integrales para niños en el club Abastense
Rechazan acusaciones en medio del escándalo por la venta de una tortilla
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ESCUELA ANEXA
Andrés Salinero, expresa: “Como ex alumno de la Escuela Anexa me duele en el alma ver tan repetidamente sus puertas cerradas, más allá de los motivos que existan para proceder así. Es inconcebible el desfinanciamiento a la Educación Pública que está llevando adelante el gobierno actual, cuyo presidente prefiere ir a llorar al Muro de los Lamentos en su amada Israel que ocuparse del grave declive y decadencia social y cultural que atraviesa la juventud. Una decadencia que se expresa en las amenazas de tiroteos y peleas que todos los días se dan en escuelas y colegios de nuestro país, con niños y adolescentes perversamente influenciados por los nefastos retos virales de las redes sociales a las que los jóvenes son adictos. Y que felizmente está provocando su prohibición en muchos países, una iniciativa que el Congreso nacional debería tratar y aprobar urgentemente para menores de 16 o 18 años. Si Sarmiento resucitara volvería inmediatamente a su tumba.”
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
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