Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

Deportes |1-1 EN VICTORIA

Tigre y Huracán se repartieron los puntos

Tigre y Huracán se repartieron los puntos

X (@catigreoficial)

21 de Abril de 2026 | 04:38
Edición impresa

En un partido que se picó sobre el final, Tigre y Huracán igualaron anoche 1-1 en Victoria. Este empate no le sirvió de mucho al Matador, ya que sigue afuera de los Playoff. Mientras que el favorecido fue Gimnasia, que se mantiene en zona de clasificación, a dos fechas del final.

Tanto Tigre como Huracán se fueron en amagues durante el primer capítulo. Tal vez el Matador, por su necesidad de recuperar el protagonismo, fue algo mejor en el juego. De todos modo, su esfuerzo no sirvió demasiado porque el Globo, con un planteo mucho más simple y ordenado, terminó mostrando una mejor impresión futbolística.

Después de la media hora, los dos equipos generaron un par de situaciones, aunque fallaron en la definición. En el arranque del complemento, Tigre salió decidido. Y pegó de entrada: A los 3, Gonzalo Martínez aprovechó un yerro defensivo para marcar. Pero la alegría duró muy poco, porque a los 19, el ecuatoriano Caicedo decretó la paridad.

Después, el partido se hizo más peleado, impreciso, aunque siempre mantuvo la intensidad.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

De qué murió Luis Brandoni

Las otras pasiones de Luis Brandoni: sus amores, sus hijas y la política

Crece el desempleo en la Provincia y en los últimos dos años se perdieron casi 100 mil puestos de trabajo

VIDEO. Estudiantes de Ingeniería de la UNLP competirán en Estados Unidos

Declararon a Tolosa como una “zona de guerra” por la inseguridad

Platenses trabajan para lograr la canonización de la beata Sor Ludovica

Protocolos y controles para frenar las amenazas de tiroteos en las escuelas

Fuerte ajuste en alquileres: el impacto de la inflación en los precios
+ Leidas

Adorni vende su departamento de La Plata y pide 95.000 dólares

“Entre las dos matamos a alguien”: nueva denuncia

Guido Carrillo: presente firme y objetivos claros

Un gráfico y una advertencia para Javier Milei

El saldo trágico de un tránsito que circula en la Región al límite

Convocan a un paro docente que podría afectar a escuelas de la Región

Estudiantes vuelve al trabajo con la mira en la “T”

Los libros prohibidos, una tendencia que crece en los Estados Unidos
Últimas noticias de Deportes

Guido Carrillo: presente firme y objetivos claros

Estudiantes vuelve al trabajo con la mira en la “T”

En City Bell, Pinchas y Triperos se enfrentan en el clásico de Reserva

“La pelota parada es muy importante, es un tema atencional y de actitud”
Espectáculos
VIDEO. Luis Brandoni: un actor que se volvió parte de la identidad argentina
Brandoni y La Plata: jugó al rugby en Los Tilos y fue hincha del Pincha
El último adiós extra largo en la Legislatura
Luis Brandoni en cuatro películas
“Mi marido no está más”: Magui Bravi, ¿separada?
Política y Economía
Milei recibió en Israel una Medalla de Honor y volvió a criticar a Irán
Un año sin Francisco: un debate abierto sobre su legado y Argentina
Adorni vende su departamento de La Plata y pide 95.000 dólares
Ya interviene la Justicia en otra interna libertaria
Preocupa en la Comuna el impacto del plan ecónomico nacional
Policiales
“Un acto de imprudencia”: para la Justicia, Buzali no quiso matar
Archivan causa contra policías bajo sospecha
Gravísima imputación en una relación asimétrica
VIDEO. Una banda de chilenos asaltó a un empresario
Preventiva a un menor por el crimen en City Bell
La Ciudad
El estudiante del Nacional que representará al país en China
Un informe marca una recuperación de las ventas inmobiliarias
VIDEO. Siguen las amenazas de tiroteo: entre dudas familiares y protocolo escolar
VIDEO. Campaña contra la ludopatía: combatir la “adicción silenciosa”
Médicos en estado de alerta por la deuda de IOMA

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla