Tigre y Huracán se repartieron los puntos

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En un partido que se picó sobre el final, Tigre y Huracán igualaron anoche 1-1 en Victoria. Este empate no le sirvió de mucho al Matador, ya que sigue afuera de los Playoff. Mientras que el favorecido fue Gimnasia, que se mantiene en zona de clasificación, a dos fechas del final.
Tanto Tigre como Huracán se fueron en amagues durante el primer capítulo. Tal vez el Matador, por su necesidad de recuperar el protagonismo, fue algo mejor en el juego. De todos modo, su esfuerzo no sirvió demasiado porque el Globo, con un planteo mucho más simple y ordenado, terminó mostrando una mejor impresión futbolística.
Después de la media hora, los dos equipos generaron un par de situaciones, aunque fallaron en la definición. En el arranque del complemento, Tigre salió decidido. Y pegó de entrada: A los 3, Gonzalo Martínez aprovechó un yerro defensivo para marcar. Pero la alegría duró muy poco, porque a los 19, el ecuatoriano Caicedo decretó la paridad.
Después, el partido se hizo más peleado, impreciso, aunque siempre mantuvo la intensidad.
POR MES*
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