El Taladro fue más, pero no le alcanzó ante la Lepra (M)

Banfield e Independiente Rivadavia de Mendoza igualaron sin goles por el Grupo B del Torneo Apertura en el Estadio Florencio Sola. El Taladro fue más, pero no pudo romper la paridad en el Sur del Gran Buenos Aires.

Los dirigidos técnicamente por Pedro Troglio fueron los protagonistas del partido en el juego, pero no pudieron plasmar esa superioridad en el marcador. El hombre a préstamo desde Estudiantes, Mauro Méndez tuvo las ocasiones más claras de gol pero no pudo mandar el balón al fondo de la casita de Nicolás Bolcato.

En este sentido, el atacante uruguayo tuvo una ocasión por tiempo para poner el ventaja a su equipo. En la primera, el fuera de juego lo perdonó del papelón. En tanto que en el ocaso del complemento, en una especie de penal en movimiento, mandó la pelota por arriba del travesaño.

Con este resultado, Independiente Rivadavia lidera con 30 puntos a falta de dos fechas y Banfield se ubica 12° con 14 unidades y a seis de los últimos tres equipos que se están metiendo en octavos de final.