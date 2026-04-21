Lluvia de goles entre el C. Córdoba y Platense

Central Córdoba y Platense se quedaron con el premio al “partido de la fecha”, en medio de una lluvia de goles en Santiago del Estero, el Ferroviario derrotó 4-3 a Platense, en la Madre de Las Ciudades, por la fecha 15 de la Zona A del Torneo Apertura. Los ex Estudiantes, Franco Zapiola y Ezequiel Naya convirtieron para sus respectivos equipo. En tanto que Bautista Merlini con pasado en Gimnasia hizo lo propio.

En este sentido, el magdalenense abrió el marcador a los 20´, sin embargo, rápidamente Maciel logró la igualdad, en tanto que Martínez dio vuelta el marcador, para poner arriba al dueño de casa.

Ya en el complemento, con otro aporte de City Bell, Naya puso el tanteador 3-1 para Central. Mientras que Retamar marcó el descuento. Pasada la segunda media hora de partido, Barrea empezó a cerrar el triunfo para los dirigidos por Puseneri. Aunque en el epílogo de la tarde norteña, el ex Gimnasia y San Lorenzo, Merlini, selló el 4-3.