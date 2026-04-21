Comenzó la venta de entradas para mañana

La dirigencia del Lobo decidió adelantar la venta de localidades para el partido de mañana a las 19.00 ante Acassuso por los 16avos de final de la Copa Argentina, encuentro que se disputará en el estadio Ciudad de Caseros, propiedad de Estudiantes. Por eso, serán tres días de venta y no los dos estipulados por la organización de la Copa.

El expendio continuará hoy de 12.00 a 19.00 en las boleterías del estadio del Bosque, mientras que mañana también habrá venta en el Zerillo en el horario de 9.00 a 16.00.

Los hinchas albiazules ocuparán la tribuna local de la cancha de Estudiantes, con 7 mil generales y mil plateas a disposición. Con un aumento en relación a la fase anterior, la organización del torneo decidió que el valor de la entrada General sea de $55.000, las plateas se venderán a $75.000, mientras que las entradas para Menores (de hasta 11 años) tendrán un valor de $45.000.