Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $2.000.000 | Los números que se publicaron hoy en EL DIA

Quilmes

Taller gratuito sobre inteligencia artificial para el empleo

Taller gratuito sobre inteligencia artificial para el empleo
27 de Abril de 2026 | 09:05

Escuchar esta nota

El Municipio de Quilmes dictará un taller gratuito sobre inteligencia artificial para el empleo este viernes 24 de mayo en la sede de Quilmes TEC. Los vecinos interesados recibirán formación presencial entre las 14 y las 17 horas en el edificio ubicado en la intersección de las calles Lamadrid y Martín Rodríguez. La Secretaría de Desarrollo Económico local coordina esta iniciativa para brindar herramientas tecnológicas modernas a los buscadores de trabajo. Los asistentes aprenderán conceptos iniciales sobre esta tecnología aplicada al ámbito profesional durante una jornada intensiva de tres horas.

Esta propuesta educativa forma parte del programa de capacitaciones constantes que impulsa Quilmes TEC en la zona oeste del distrito. El contenido del curso se enfoca en las nuevas demandas del mercado laboral actual. Los docentes explicarán el uso de diversos entornos digitales que optimizan las tareas diarias en las empresas y oficinas. El conocimiento técnico representa una ventaja competitiva para los perfiles que buscan una rápida inserción en el sector privado.

El proceso de inscripción requiere un registro previo obligatorio para asegurar un lugar en el aula. Los interesados deben completar el formulario correspondiente en la plataforma oficial Mi Quilmes Digital. La organización también habilitó la casilla de correo electrónico quilmestec@quilmes.gov.ar para la atención de dudas o consultas adicionales sobre el programa. La alta demanda de estas temáticas justifica el sistema de vacantes restringidas por el espacio físico de la sede.

La gestión municipal promueve este tipo de actividades con el fin de reducir la brecha digital entre la población. Los funcionarios destacaron la importancia de los conocimientos digitales en la formación de perfiles laborales sólidos. Este taller acompaña los cambios tecnológicos globales y prepara a los ciudadanos para los desafíos del futuro inmediato. El acceso a la información gratuita garantiza igualdad de oportunidades para todos los habitantes de la ciudad que deseen progresar.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sin atractivos, sin convicción y sin goles, Estudiantes no jugó bien y sólo empató ante Talleres de Córdoba 0 a 0

Naturalizar la tragedia: otra muerte en moto enluta a la Región

En La Plata denuncian que vivieron una "noche infernal" por el humo tóxico: "Ojos irritados, dolor de garganta y congestión"

VIDEO. El “cafecito” copa Barrio Norte en La Plata: al paso, con pastelería y pocas mesas

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, gratis para los que buscan trabajo

VIDEO. Mano a mano íntimo con Mavinga, la platense de GH: su vida en La Plata, el repechaje y el sueño de volver a la casa

Uno por uno: los bienes que le ejecutarían a Cristina Kirchner y sus hijos
+ Leidas

Gimnasia puede asegurar hoy su clasificación a los playoff: qué resultado tiene que darse

Arrancó otra semana completa de paro docente: el impacto en colegios y facultades de la UNLP

Dejaron de tomar micros en la Región más de medio millón de personas: las causas de la abrupta caída de pasajeros

Máximo contra un frente anti-Milei y Bianco no prioriza indulto a Cristina

Ex rugbiers festejaron medio siglo de unión por el deporte en La Plata

VIDEO. Gimnasia puso quinta hacia los playoffs

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Advierten sobre distintas situaciones peligrosas en la República de los Niños
Últimas noticias de Quilmes

Quilmeño preso en La Plata por usar inhibidor de alarmas e intentar coimear a la Policía

Quilmes perdió en San Juan y el futuro del equipo pende de un hilo

Hallaron muerto con signos de violencia a hombre en situación de calle en Bernal

Lunes frío en Quilmes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla