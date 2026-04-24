El Municipio de Quilmes dictará un taller gratuito sobre inteligencia artificial para el empleo este viernes 24 de mayo en la sede de Quilmes TEC. Los vecinos interesados recibirán formación presencial entre las 14 y las 17 horas en el edificio ubicado en la intersección de las calles Lamadrid y Martín Rodríguez. La Secretaría de Desarrollo Económico local coordina esta iniciativa para brindar herramientas tecnológicas modernas a los buscadores de trabajo. Los asistentes aprenderán conceptos iniciales sobre esta tecnología aplicada al ámbito profesional durante una jornada intensiva de tres horas.

Esta propuesta educativa forma parte del programa de capacitaciones constantes que impulsa Quilmes TEC en la zona oeste del distrito. El contenido del curso se enfoca en las nuevas demandas del mercado laboral actual. Los docentes explicarán el uso de diversos entornos digitales que optimizan las tareas diarias en las empresas y oficinas. El conocimiento técnico representa una ventaja competitiva para los perfiles que buscan una rápida inserción en el sector privado.

El proceso de inscripción requiere un registro previo obligatorio para asegurar un lugar en el aula. Los interesados deben completar el formulario correspondiente en la plataforma oficial Mi Quilmes Digital. La organización también habilitó la casilla de correo electrónico quilmestec@quilmes.gov.ar para la atención de dudas o consultas adicionales sobre el programa. La alta demanda de estas temáticas justifica el sistema de vacantes restringidas por el espacio físico de la sede.

La gestión municipal promueve este tipo de actividades con el fin de reducir la brecha digital entre la población. Los funcionarios destacaron la importancia de los conocimientos digitales en la formación de perfiles laborales sólidos. Este taller acompaña los cambios tecnológicos globales y prepara a los ciudadanos para los desafíos del futuro inmediato. El acceso a la información gratuita garantiza igualdad de oportunidades para todos los habitantes de la ciudad que deseen progresar.