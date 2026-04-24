Investigan si un policía forzó a una paciente psiquiátrica a tener sexo

Un estremecedor episodio es investigado por la Justicia tras la denuncia de un presunto acto sexual no consentido dentro del hospital Interzonal Especializado “Dr. Alejandro Korn”, en la localidad de Melchor Romero, que tiene a un policía como posible autor y a una paciente de víctima.

La presentación fue realizada por las autoridades del establecimiento, luego de un incidente que en forma aleatoria les permitió conocer del grave suceso.

Ahora el caso está en manos de una fiscalía. El hecho en cuestión habría tenido lugar el pasado 20 de abril en una garita de seguridad del predio.

Según consta en la denuncia, la víctima es una joven con ingreso en el servicio de salud mental, quien se encontraba internada bajo una modalidad involuntaria.

De acuerdo al relato incorporado en la presentación, la paciente se ausentó de una de las salas alrededor de las 18.30, tras protagonizar un episodio de excitación psicomotriz. Ante esa situación, se activó el protocolo interno de búsqueda.

Siempre según la reconstrucción institucional, durante ese lapso la joven se habría dirigido hacia una zona interna del centro asistencial, donde se detuvo en una garita de vigilancia.

Allí, al parecer, un efectivo policial que prestaba un Servicio Polad la habría invitado a ingresar, ya que la joven refirió sentir miedo por la oscuridad y los perros que suelen deambular por el sector.

En ese contexto, se presume, se habría producido el acto sexual no consentido.

El testimonio de la paciente indica que, en un primer momento, se negó a mantener relaciones sexuales, pero el agente habría insistido hasta que finalmente accedió. La joven regresó por sus propios medios al sector de internación, cerca de las 20.

El hecho tomó estado formal al día siguiente, cuando profesionales del área lograron entrevistarla en un momento de estabilidad clínica.

Durante la evaluación, se constató además la presencia de un hematoma en la zona del cuello.

A partir de lo sucedido, se activaron los protocolos de atención, incluyendo controles clínicos, profilaxis preventiva y contención psicológica.

Si bien la paciente manifestó inicialmente no querer radicar la denuncia, las autoridades del hospital avanzaron igualmente con la presentación judicial en función de su deber de resguardo.

Tras las primeras averiguaciones, se logró identificar al sospechoso, que preventivamente fue apartado de sus tareas.

La Fiscalía interviniente deberá ahora determinar las circunstancias del hecho y establecer, en su caso, si existen eventuales responsabilidades penales.

El caso generó fuerte preocupación, no solo por la gravedad de la acusación, sino también por la condición de vulnerabilidad de la víctima y el lugar donde habría ocurrido el episodio: nada más ni nada menos que dentro de una institución de salud pública.