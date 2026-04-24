Viernes agradable en La Plata, aunque anticipan posibles lluvias para el finde

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La semana en La Plata y sus alrededores finaliza con la tendencia de descenso de temperatura a la espera de un frente polar para los próximos días, según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además, se espera un cambio del pronóstico para el domingo.
Para este viernes se aguarda cielo ligeramente nublado a algo nublado, vientos leves y temperatura mínima de 8 grados y máxima de 23.
Para mañana, sábado, comienzo del fin de semana, se espera cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 12 grados y máxima de 22.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) modificó sus previsiones de lluvias para La Plata y alrededores y anuncia que los tormentas podrían llegar antes de lo que se había anunciado.
En principio, según consta en los registros, no se esperaban lluvias en la zona del AMBA hasta dentro de unos diez días, pero esa situación se modificó.
Según informó el organismo oficial, las lluvias pueden volver a la La Plata y sus alrededores durante la madrugada de domingo, con precipitaciones que se podrían extender hasta horas del mediodía.
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Luego el tiempo mejorará, en una jornada que más allá de las tormentas luego tendrá como protagonista al viento, que se espera que sople fuerte.
En cuanto a temperaturas, se aguarda una mínima de 11 grados y una máxima de 17 grados.
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