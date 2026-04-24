Gritos y silbidos en la inauguración de la Feria del Libro: "¿Lo arreglaron ustedes lo de YPF o el Gobierno de Milei?", se defendió un funcionario

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Hubo un clima de tensión en el acto principal. Los abucheos estuvieron dirigidos al secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli
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La inauguración de la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires estuvo marcada por un clima de fuerte tensión política durante el discurso del secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, quien fue interrumpido por gritos, silbidos y recibió sólo algunos tibios aplausos de distintos sectores del público.
Los abucheos al funcionario del Gobierno nacional se produjeron desde el inicio de su discurso, pero lo peor llegó cuando mencionó al presidente Javier Milei y a su hermana Karina.
“Chicos, basta, son cuatro”, lanzó Cifelli en medio de las interrupciones, y pidió además “bajar las carteles” en referencia a los mensajes críticos exhibidos entre el público.
Luego de destacar presuntos logros del Gobierno en cuanto a cuestiones culturales, Cifelli sentenció: “Este fue un desarrollo que ha sido posible gracias al liderazgo del Presidente de la Nación, Javier Milei, y al acompañamiento constante de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei”. En ese momento comenzaron los silbidos y abucheos más fuertes.
"Por si no entendieron, se los repito de nuevo. Gracias a Javier Milei y Karina Milei”, dijo, lo que generó nuevas reacciones encontradas. “Argentina empezó a liberarse de problemas estructurales que funcionaban como un límite permanente para pensar el futuro, como fue por ejemplo el caso de YPF. ¿Lo arreglaron ustedes lo de YPF o fue el Gobierno de Javier Milei?“, completó Cifelli en medio de gritos e insultos.
Tras su participación, el acto continuó con las palabras del embajador de Perú en la Argentina, Carlos Chocano Burga (en representación del país invitado de honor), y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien ofreció un discurso breve enfocado en el valor de la industria editorial en la ciudad.
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