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Todo mal entre Fernanda Iglesias y María Julia Oliván: una renuncia, gritos y acusaciones cruzadas

Todo mal entre Fernanda Iglesias y María Julia Oliván: una renuncia, gritos y acusaciones cruzadas
24 de Abril de 2026 | 07:45

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María Julia Oliván sorprendió a sus seguidores con la noticia de que sería el último programa de Qué Miedo en Border Periodismo, canal de streaming del que es dueña.

El motivo es que Fernanda Iglesias renunció antes de salir al aire por una fuerte discusión que tuvieron entre las dos.

En medio de acusaciones cruzadas, ambas hablaron sobre lo que ocurrió: "Estaba Fernanda acá, estábamos trabajando hace un ratito. Yo le estaba pidiendo, por favor, que me avise temas cuando pueden ser del espectáculo y de la política con un poquito de anticipación porque recién me veía, un poquito desbordada, buscando información de último momento de algunas cosas que estaban en la grilla", comenzó explicando María Julia Oliván en el streaming.

"Como soy la dueña de este medio, hago cuatro programas por semana, tengo un niño con autismo. Fernanda me respondió que nunca le había pedido eso y yo le dije: 'Bueno, pero te lo pido ahora, Fernanda'. A mí tampoco me interesa el espectáculo en sí, si no puedo hacer un pequeño aporte", continuó Oliván.

"Se enojó, me dijo que le estaba hablando mal, que nadie me aguantaba. Le dije entonces que no hagamos el programa y me respondió: 'Sí, me voy porque sos insoportable'", relató María Julia. La periodista quería adelantarse a un conflicto próximo con Fernanda Iglesias y explicar su versión de la historia. A pesar de eso, destacó: "Sigo sosteniendo que es una gran periodista".

Por su parte, Fernanda Iglesias, reposteó el reel que subió María Julia Oliván en sus stories de Instagram para responderle.

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Pero, enseguida lo borró y le contestó a través de comentarios. "Es muy deshonesto que mientas. Tergiversás todo lo que pasó. Me maltrataste y lo sabés. Por suerte, hay un testigo", aseguró.

para terminar, la periodista explicó que ella se encarga de llevar los temas del día, los cuenta y luego los debate con María Julia Oliván. Pero, aseguran que, María Julia llegó de muy mal humor, le hizo un comentario sobre su cuerpo y eso le pareció como molesto.

 

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