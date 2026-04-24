Detuvieron a un concejal libertario por circular en un auto con pedido de secuestro

Un concejal de La Libertad Avanza del partido bonaerense de Presidente Perón fue detenido en San Vicente luego de que la Policía detectara que circulaba en un vehículo con pedido de secuestro activo y documentación presuntamente apócrifa.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando Patrullas de San Vicente sobre la Ruta 58 y Juan Pablo II, donde fue interceptado Eugenio Esteban Fernández, de 57 años.

El dirigente se desplazaba en un Renault Sandero azul oscuro, dominio KWB-937, que al ser verificado por sistema presentaba un pedido de secuestro activo desde marzo de 2024, solicitado por el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N°2 de Lomas de Zamora.

Fuentes policiales indicaron además que, al revisar la documentación del vehículo, los efectivos detectaron irregularidades en la numeración de la cédula automotor, por lo que fue considerada presuntamente falsa.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del concejal, el secuestro del vehículo y el traslado del acusado a la dependencia policial correspondiente.