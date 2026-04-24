Detuvieron a un concejal libertario por circular en un auto con pedido de secuestro

Reforma laboral: uno por uno, cuáles son los cambios que volvieron a entrar en vigencia
Reforma laboral: uno por uno, cuáles son los cambios que volvieron a entrar en vigencia
Amenazas en escuelas de La Plata: mochilas prohibidas y revisión de útiles
Roban en una agencia de autos de La Plata tras romper el techo
Vagones desbordados: más caro el colectivo, más lleno el tren
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
Artistas, sexólogos, nutricionistas y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
La salud de Charly: ¿Cuál es su estado tras la operación de riñón?
Qué es la “cama de pollo”, que quedó bajo la lupa por posible contaminación de arroyos en La Plata
Mucho más que hojas y copias: la historia de la Librería Pinocho, un emblema de City Bell
Colegios de la UNLP sin clases por el paro nodocente y marcha de antorchas
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
“Era un globo”: el relato del médico que intentó reanimar a Maradona
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Los números de la suerte del viernes 24 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
La Feria del Libro vuelve a refrendar el valor de la lectura
El nuevo modelo de IA de Anthropic, más riesgoso que un arma nuclear
Confirman que Adorni gastó casi US$15.000 en efectivo en Aruba
El Presidente confirmó que irá por la reelección y volvió a apoyar a Adorni
La oposición busca sumar votos para frenar la eliminación de las Primarias
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Se trata de Eugenio Esteban Fernández, de 57 años, detenido en San Vicente
Escuchar esta nota
Un concejal de La Libertad Avanza del partido bonaerense de Presidente Perón fue detenido en San Vicente luego de que la Policía detectara que circulaba en un vehículo con pedido de secuestro activo y documentación presuntamente apócrifa.
El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando Patrullas de San Vicente sobre la Ruta 58 y Juan Pablo II, donde fue interceptado Eugenio Esteban Fernández, de 57 años.
El dirigente se desplazaba en un Renault Sandero azul oscuro, dominio KWB-937, que al ser verificado por sistema presentaba un pedido de secuestro activo desde marzo de 2024, solicitado por el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N°2 de Lomas de Zamora.
Fuentes policiales indicaron además que, al revisar la documentación del vehículo, los efectivos detectaron irregularidades en la numeración de la cédula automotor, por lo que fue considerada presuntamente falsa.
Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del concejal, el secuestro del vehículo y el traslado del acusado a la dependencia policial correspondiente.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí