■ Hoy

Ballet

La Bayadera.- A las 20 en la Sala Alberto Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10. Con música de Ludwig Minkus y coreografía de Marius Petipa, repuesta por Edgardo Trabalón. Intervendrán el Ballet Estable que dirige María Fernanda Bianchi y la Orquesta Estable, conducida en esta oportunidad por Darío Domínguez Xodo. Entradas gratuitas con reserva online.

Música

Dúo Musikarma.- A las 21 en 65 esquina 16, música melódica y bailables. Entrada libre.

Dúo Aguirre / Rodríguez.- A las 20 en el Salón de Actos del Colegio de Escribanos de la Provincia, 47 y 13. Entrada libre y gratuita . Se solicitan alimentos no perecederos a beneficio del Hogar Felicitas de La Plata.

Somos Ukes.- A las 21 en Colibrí, diagonal 77 entre 5 y 6.

The Shouts.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

Bien nacional.- A las 21 en Doble T, 23 entre 43 y 44, repertorio de música nacional contemporánea y otra no tanto, llevando al público a un recorrido de varios géneros musicales y autores destacados. Con el pianista y arreglador Sergio Perotti; y el maestro Juan Orellano, destacado y virtuoso guitarrista. Versión acústica.

El Zar.- A las 20 en el Ópera, 58 entre 10 y 11.

La Ferni.- A las 21 en Casa Metro, 4 entre 51 y 53.

Cine

El atardecer de los grillos.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, de Gonzalo Almeida.

Bacurau.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles.

La Virgen de la Tosquera.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Laura Casabé.

Telma, el cine y el soldado.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Brenda Taubin. Se proyecta con el corto “Las aspirantes”, de Grete Suárez.

El sueño de Emma.- A las 15 en la Casa de Cultura de Villa Elisa, Arana 236, de Germán Viche. Se proyecta junto al corto “La falta”, de Camila Sandberg, en el marco del Festival de Cine de Villa Elisa.

Marea viva marea muerta.- A las 15 en la Casa de Cultura de Villa Elisa, Arana 236, de Claudia Daibert en el marco del Festival de Cine de Villa Elisa.

Geografía afectiva.- A las 17 en la Casa de Cultura de Villa Elisa, Arana 236, de Mari Moraga en el marco del Festival de Cine de Villa Elisa.

Suçuarana.- A las 19 en la Casa de Cultura de Villa Elisa, Arana 236, de Clarissa Campolina y Sérgio Borges, en el marco del Festival de Cine de Villa Elisa.

Literarias

Narradoras Sociales.- A las 17.30 en la Biblioteca Central de la Provincia, 47 entre 5 y 6, historias y canciones que nos hacen sentir en pleno vuelo. Entrada libre y gratuita.

Teatro

Cuadriláteros 4.- A las 21.30 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, piezas breves en formato de microteatro con temáticas diversas. Dirección: Gastón Marioni y Alejandra Bignasco.

Humorísimas.- A las 22.30 en 51 entre 18 y 19, presentan “No hay 2 sin 3” con Jonatan Sapag, Nico Prada y Gaia.

Trío Magnolia.- A las 21.30 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15. Dirección y dramaturgia: Agusta Bermudez, Eugenia Molinuevo y Soledad Morales.

Narices negras.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, de Marce Curci y Cecilia Rossini.

Voces de mi barrio.- A las 21 en El Catrín y La Catrina, 70 entre 10 y 11, varieté: se presentan “Solita mi alma” (Monólogo), Sol Morgante (Tangos) y “Ernesto y la moto” (Obra corta). Dramaturgia y dirección: Gustavo Bonifetto.

La Facunda, farsa rural.- A las 20 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Alejandro Santucci. Última función.

Isa Kremer, la voz del pueblo.- A las 21 en el Max Nordau, 11 entre 58 y 59, con Elke Aymonino. Dramaturgia y dirección: Nelson Mallach.

En la orilla.- A las 20.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dirección de Carlos Aprea.

AstroClap.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9, unipersonal de astrología y humor con Clara Sáenz.

Canciones para alguien que no existe.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

La Facunda.- A las 20 en El Obrero, 13 y 71, con dramaturgia y dirección de Alejandro Santucci.

Match: especial cine.- A las 21 en Sala 420, 42 entre 6 y 7.

Gabriel Cartaña: ¿por qué somos así?.- A las 21 en La Nonna, 3 esquina 47. ¿Qué nos impide cambiar? ¿Por qué reaccionamos de cierta manera? Necesitar vs. querer: ¿cuál es la diferencia? Roles en el amor. Origen del perdón. Actitudes tóxicas que debemos dejar atrás.

Relatividad.- A las 21.30 en el Coliseo, 10 entre 46 y 47, con Gabriela Toscano y Luis Machín.

Todas las exigencias del mundo.- A las 21 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8, con Flor Sichel.

■ Mañana

Ballet

La Bayadera.- A las 20 en la Sala Alberto Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10. Con música de Ludwig Minkus y coreografía de Marius Petipa, repuesta por Edgardo Trabalón. Intervendrán el Ballet Estable que dirige María Fernanda Bianchi y la Orquesta Estable, conducida en esta oportunidad por Darío Domínguez Xodo. Entradas gratuitas con reserva online.

Música

Fernanda Morello.- A las 18 en la Sala Piazzolla del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, la pianista interpretará un programa constituido por Fantasía Nº 3, en re menor, K. 397, de Wolfgang Amadeus Mozart; “Valle de Obermann” (de “Primer año: Suiza” de “Años de peregrinaje”) de Franz Liszt; “Ensayos Zen-Ciclo Imago I, II & III” del joven compositor argentino Alex Nante y una selección del Libro II de los “Preludios” de Claude Debussy. Entradas gratuitas con reserva online.

El Plan de la Mariposa.- A las 21 en Atenas, 13 entre 58 y 59.

Los Tabaleros.- A las 20 en el Opera, 58 entre 10 y 11.

Falcon 69.- A las 21 en La Caipo, 9 entre 58 y 59, blues y funk con Gabriel Fontana en teclado, Leandro Darriba en bajo, Eduardo Rezzano en bateria y Pablo Mitilineos en guitarra. Tocaran temas propios y covers de The Beatles, Wes Montgomery, Jeff Beck, Robben Ford, Lonnie Smith, entre otros.

Jam de Jazz.- A las 20 en Casa Chicha, 15 y 61.

Ser redondo.- A las 21 en el Teatro Favaloro, 67 entre 116 y 117.

Doctor Queen.- A las 21 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.

Alan Lez.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

Movimiento TQM.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9.

Cine

8 metros: la palabra subterránea.- A las 18.30 en el CPM, 54 entre 4 y 5, documental que recupera la historia de una imprenta clandestina en dictadura, de Pablo Fernández Alberti. La proyección contará con la presencia del realizador. Entrada libre y gratuita.

Mary y la flor de la bruja.- A las 16.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Hiromasa Yonebayashi. Entrada gratis.

El atardecer de los grillos.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, de Gonzalo Almeida.

Especial de animación china musicalizada.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.

Empower Ink.- A las 11 en la Casa de Cultura de Villa Elisa, Arana 236, de Valheria Sánchez. Se proyecta con “Unidos por Bissau, de Iara Lee, en el marco del Festival de Cine de Villa Elisa.

Homo plastic.- A las 11 en la Casa de Cultura de Villa Elisa, Arana 236, de Julio Pérez del Campo. Se proyecta con “Abuela agua”, de Albert Plá, en el marco del Festival de Cine de Villa Elisa.

Un solo latido.- A las 15 en la Casa de Cultura de Villa Elisa, Arana 236, de Pedro Benito en el marco del Festival de Cine de Villa Elisa.

La hija del no.- A las 15 en la Casa de Cultura de Villa Elisa, Arana 236, de Silvina Hermosa en el marco del Festival de Cine de Villa Elisa.

Un mundo recobrado.- A las 17 en la Casa de Cultura de Villa Elisa, Arana 236, de Laura Bondaresvky. Se proyecta con “Recordar para no olvidar”, de Paula Para Jáuregui en el marco del Festival de Cine de Villa Elisa.

Laguna mental.- A las 17 en la Casa de Cultura de Villa Elisa, Arana 236, de Cristóbal Arteaga Rozas. Se proyecta con “Monstera”, de Diego Aballe, en el marco del Festival de Cine de Villa Elisa.

Entremedio.- A las 19 en la Casa de Cultura de Villa Elisa, Arana 236, de Martín Gamaler en el marco del Festival de Cine de Villa Elisa.

Conferencias

Atilio Boveri, artista ilustre de Gonnet.- A las 19 en el Centro de Fomento “Manuel B. Gonnet”, 502 entre 15 y 16, la Prof. Lic. Ana María Altamirano disertará sobre el destacado artista Atilio Boveri, miembro fundador de dicho Centro, en el centenario de la institución. La entrada será libre y gratuita.

Teatro

Titerejía, varieté de títeres.- A las 21.30 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15.

Esto también pasará.- A las 21 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Claudio Cogo.

El robo, un policial metafísico.- A las 21.30 en Espacio 40, 40 entre 18 y 19, a cargo de la compañía Teatro Pagano con dirección de Gerardo Fabris.

Residuos, una poética del espanto.- A las 21 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dirección de Jorge Zanzio.

El loco de los libros.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, de y por César Palumbo. Única función.

La gravedad de lo incierto.- A las 21.30 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con libro y dirección de Gastón Marioni.

La Nona.- A las 21 en el Teatro de la UNLP, 10 entre 54 y 55, de Roberto Cossa. Entrada gratis: colaboración leche larga vida.

El coleccionista de risas.- A las 21 en La Nonna, 47 esquina 3, show de Marcelo Zetas.

La Calesita.- A las 20 en El Escape, 44 entre 23 y 24. Escrita y dirigida por Rafael Rossi.

Templo, Estancia, Batallón: La historia de nuestra región.- A las 20 en El Galpón de La Caterva, 471 y 14b, City Bell, a cargo del grupo Teatro Comunitario La Caterva de City Bell, con 70 vecinxs actuantes en escena. Dirección teatral: Pablo Negri, Consuelo Machicote y Julian Arias. Dirección musical: Puel Savloff. Dirección vocal: Sylvia Gimeno.

Tirria.- A las 21 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, con Diego Capusotto, Andrea Politti y Rafael Spregelburd.

Isa Kremer, la voz del pueblo.- A las 21 en el Max Nordau, 11 entre 58 y 59, con dramaturgia y dirección de Nelson Mallach.

Pablo Molinari.- A las 21 en 43 entre 7 y 8, presenta “Demasiado”. Stand up.

Fede Simonetti.- A las 21 en Doble T, 23 entre 43 y 44. Stand up.

La cantante calva.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, clásico del teatro del absurdo de Eugene Ionesco.

El principio de Arquímedes.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Infantil

El ratón Pérez.- A las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, a cargo del grupo teatral Artex100pre, con dirección de Nico Alonso.

Eventos

Transradio 2026.- Desde las 15 en el Tacec del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, se llevará a cabo una jornada del encuentro de arte sonoro. Se realizarán los siguientes eventos: apertura y proyección del registro audiovisual “Transradio 2025” de José De Diego; Orejoteca “Memorias orales de los árboles de nuestras vidas” y “La tierra cruje”, a cargo de Iván Rivelli; Iván González interpretará “Todo es siempre menor que la suma de las partes”; Adriana de los Santos ofrecerá la obra de Carmen Baliero “Monoambiente”, para pianista y piano de cola, donde la intérprete trabaja con los sonidos generados por las yemas de los dedos sobre la tapa del piano a partir de la frotación; Carolina Rizzi y Adriana de los Santos interpretarán la obra creada por Rizzi que se titula “Entre las cuerdas”; Wenceslada y Ernesto Romeo compondrán “Cantos-Cuerpos-Máquinas”; “Fantasías animadas (30 años)”, a cargo de Diego Vainer, y “El ruido como objeto artístico y musical”, de Pablo Reche (activación sonora y conversatorio); “Umbrana” de Jorge Crowe; Sesión de improvisación libre “Living/Leaving”, coordinada por Máximo Endrek. La propuesta es conformar un ensamble abierto, sin ensayo ni pautas, para una sesión basada en la escucha y la construcción colectiva en tiempo real.

■ Domingo

Ballet

La Bayadera.- A las 18 en la Sala Alberto Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10. Con música de Ludwig Minkus y coreografía de Marius Petipa, repuesta por Edgardo Trabalón. Intervendrán el Ballet Estable que dirige María Fernanda Bianchi y la Orquesta Estable, conducida en esta oportunidad por Darío Domínguez Xodo. Entradas gratuitas con reserva online.

Música

Blaky Balkan Band.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13, música de los Balcanes con Gonzalo Acuña, dirección artística, Derbake, Davul y cante; Rodrigo Acuña, Guitarra y cante Kat, Saxo alto; Miguel García, saxo tenor; Santiago Santillán, trombón; Pablo Girardin, tuba y Agustín Martínez, percusión. Entrada libre y gratuita.

Camerata Argentina de Guitarras.- A las 18 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal 4 entre 462 y 464, obras de Ginastera, Brower, Guerrero, Piazzolla con dirección de Martín Marino.

Los Endos.- A las 20.30 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, homenaje a Genesis.

Noche flamenca.- A las 20.30 en Doble T, 23 entre 43 y 44, con el cante de Eugenio Romero, la guitarra de Martín Tovar y bailaoras en escena.

Cine

Hija mayor.- A las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Cecilia Kang.

Las mil y una noches.- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Pier Paolo Pasolini. Se proyecta en 35mm.

La Virgen de la Tosquera.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Laura Casabé.

Yo te saludo, María.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Jean-Luc Godard.

La banda de Jane de los monos.- A las 11 en la Casa de Cultura de Villa Elisa, Arana 236, de Boy Olmi. Se proyecta junto a “San Francisco, el río olvidado”, de Renán Aparicio y Lucio Malizia, y “Sinfronteras”, de Wainer Méndez Solano, en el marco del Festival de Cine de Villa Elisa.

Los abrazos.- A las 11 en la Casa de Cultura de Villa Elisa, Arana 236,d e Rodolfo Fabían Cabrera. Se proyecta con “Ramón”, de Albany Chuecos, en el marco del Festival de Cine de Villa Elisa.

La canción de Sami.- A las 14.30 en la Casa de Cultura de Villa Elisa, Arana 236, de Iara lee. Se proyecta con “Los días de las grietas”, “¿Sueñan los centinelas del mar?”, “Pulke, te quiero” y “Akababuru. Expresión del asombro”, en el marco del Festival de Cine de Villa Elisa.

Hijo mayor.- A las 16.30 en la Casa de Cultura de Villa Elisa, Arana 236, de Cecilia Kang en el marco del Festival de Cine de Villa Elisa.

En camino a Leo.- A las 16.30 en la Casa de Cultura de Villa Elisa, Arana 236, de Ana Bárcenas Torres. Se proyecta con “Ser, no ser, ser muchas”, del Colectivo Silbando Bembas, en el marco del Festival de Cine de Villa Elisa.

Vlasta, el recuerdo no es eterno.- A las 19 en la Casa de Cultura de Villa Elisa, Arana 236, de Candela Vey y Tino Pereira. Se proyecta con “Retales”, de Juanjo Giménez, en el marco del Festival de Cine de Villa Elisa.

Teatro

Nunca es siempre.- A las 19.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dirección de Nora Oneto.

Jeppener.- A las 19.30 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Mauricio Serrano. Última función.

Maybe.- A las 20.30 en Área Chica, Boulevard 83 esquina 34. Dramaturgia: Pablo Fernández Iriarte (sobre un cuento de Raymond Carver) Dirección: José “Pollo” Canevaro

Petit hotel.- A las 20 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15, obra de clown para todo público.

Acuerdo para cambiar de casa.- A las 19 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, de Griselda Gambaro con dirección de César Palumbo.

Modo Officina.- A las 20 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, de Malena Becerra, a cargo del grupo Generaciones, con dirección de Gonzalo Gómez Safar.

Pupina Plomer.- A las 20.30 en La Nonna, 47 esquina 3, presenta “Depende, el pasado no es problema”.

Infantil

Perritos al rescate.- A las 16 en La Nonna, 47 esquina 3, de Leo Ringer con dirección de Mariana Olhasso.

Payaso Manotas.- A las 16 en el Anfiteatro de la República de los Niños, Belgrano y 501. A la gorra.

Tanguito mío, un musical bien guapito.- A las 18 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40. Música: Tato Finocchi. Libro y dirección: Gastón Marioni.

Eventos

Desfile de mascotas.- A las 15.30 en Plaza Azcuénaga, 19 y 44, la tradicional Feria Manos Platenses volverá a reunir a familias y mascotas en un encuentro especial que combina diversión, comunidad y conciencia. Entrada libre y gratuita.

Transradio 2026.- Desde las 15 en el Tacec del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, se llevará a cabo la última jornada de la nueva edición del encuentro de arte sonoro. Se presentarán: obra acusmática “Percepción” de Simón Pérez y Jennitza (Jenny Maritza Ramírez Osorio); Luciana Rizzo presenta “Feedback Solo Set” y Diego Makedonsky, “Eliane en feedback-Ensayo sobre la tensión Nº 9” (performance y conversatorio); “Personas trabajando-Vol. 3”, de Rosa Nolly y Julia Arbos, en “Las misteriosas modulaciones búlgaras”; “Pulso”, de Jennitza en colaboración con DJ Mais; “N3xus”, performance audiovisual y live coding con la participación de Iris Saladino, Eric Sauerhering y Camilo Ortiz; Juan Orozco ofrece “Kaphas (patch 23)” y Maneco presenta en vivo su sistema modular Manecolabs.