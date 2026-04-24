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Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy viernes 24 de abril 2026

La billetera digital del Banco Provincia renueva este viernes su batería de beneficios con reintegros en comercios, supermercados, transporte y más. Hay topes semanales y mensuales que conviene conocer para no perder plata.

Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy viernes 24 de abril 2026
24 de Abril de 2026 | 07:23

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Cuenta DNI, que ya superó millones de usuarios en la provincia de Buenos Aires, ofrece importantes descuentos diarios que impactan en compras de alimentostransporte públicoslibrerías, gastronomía y rubros esenciales.

Este viernes 24 no es la excepción: el esquema combina beneficios fuertes en comercios de cercanía, ferias y universidades, junto con promociones especiales en marcas reconocidas. El crecimiento de estas billeteras responde a la pérdida de poder adquisitivo, una tendencia que se afianzó a partir del impacto de la pandemia.

Comercios de cercanía y supermercados: el ahorro cotidiano de Cuenta DNI

El eje central del programa sigue siendo el consumo diario. Este viernes, los bonaerenses que usan Cuenta DNI pueden acceder a:

  • 20% de descuento en comercios de cercanía (incluye carnicerías) de lunes a viernes.
  • Tope: $5.000 por semana (se alcanza con $25.000 en consumos).
  • Supermercados con descuentos todos los días, en cadenas adheridas de toda la provincia.
  • Beneficio extra: quienes cobran jubilaciones o pensiones a través de Banco Provincia suman 5% adicional.

Otro beneficio importante con Cuenta DNI: una por una, las marcas destacadas

Para quienes buscan aprovechar salidas o compras más específicas, el programa incluye un incentivo fuerte en marcas seleccionadas:

30% de ahorro todos los días, con tope de $15.000 mensual por marca y por persona.
Comercios adheridos incluyen Havanna, La Fonte de OroLe Park, Lucciano’s y Grido.

Ferias, universidades y transporte: los beneficios de Cuenta DNI que marcan la diferencia

El programa también apunta a sectores específicos donde el ahorro puede ser aún mayor:

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Ferias y mercados bonaerenses

  • 40% de descuento todos los días.
  • Tope: $6.000 por semana.

Universidades bonaerenses (comercios adheridos)

  • 40% de descuento diario.
  • Tope: $6.000 por semana.

Transporte público

  • 100% de ahorro pagando con NFC (con tarjeta Visa Débito vinculada a la app).
  • Tope: $10.000 mensual por tarjeta.
  • Condición clave: solo para pagos NFC en Android (no aplica con QR ni otras billeteras).
  • El reintegro se acredita entre 20 y 30 días.

Algunos consejos para aprovechar los descuentos de Cuenta DNI

  • Priorizá compras sin tope de reintegro: aprovechá al máximo beneficios donde podés gastar más sin límite de devolución.
  • Usá los topes semanales con inteligencia: en supermercados del interior o ferias, tratá de concentrar compras grandes para alcanzar el tope y no “desperdiciar” porcentaje.
  • Aprovechá comercios de cercanía: el 20% en negocios de barrio suele ser clave para compras rápidas y necesarias, con buen nivel de ahorro.
  • Pagá siempre con la billetera virtual: asegurate de abonar con Cuenta DNI y no con tarjeta vinculada, porque si no, no se aplica el beneficio.
  • Chequeá locales adheridos: antes de salir, confirmá qué sucursales participan para evitar perder el descuento.  
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