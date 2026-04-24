Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy viernes 24 de abril 2026

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La billetera digital del Banco Provincia renueva este viernes su batería de beneficios con reintegros en comercios, supermercados, transporte y más. Hay topes semanales y mensuales que conviene conocer para no perder plata.
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Cuenta DNI, que ya superó millones de usuarios en la provincia de Buenos Aires, ofrece importantes descuentos diarios que impactan en compras de alimentos, transporte públicos, librerías, gastronomía y rubros esenciales.
Este viernes 24 no es la excepción: el esquema combina beneficios fuertes en comercios de cercanía, ferias y universidades, junto con promociones especiales en marcas reconocidas. El crecimiento de estas billeteras responde a la pérdida de poder adquisitivo, una tendencia que se afianzó a partir del impacto de la pandemia.
El eje central del programa sigue siendo el consumo diario. Este viernes, los bonaerenses que usan Cuenta DNI pueden acceder a:
Para quienes buscan aprovechar salidas o compras más específicas, el programa incluye un incentivo fuerte en marcas seleccionadas:
30% de ahorro todos los días, con tope de $15.000 mensual por marca y por persona.
Comercios adheridos incluyen Havanna, La Fonte de Oro, Le Park, Lucciano’s y Grido.
El programa también apunta a sectores específicos donde el ahorro puede ser aún mayor:
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