Silencio, hospital: la farándula argentina es una enfermería

La salud de la farándula argentina generó preocupación en los últimos días. Mirtha Legrand, Susana Giménez, Charly García y ahora, se suma el accidente doméstico que sufrió Nacha Guevara que dio como resultado una fractura en un dedo de su pie derecho.

Aquí están los detalles sobre la situación de Nacha Guevara: el Incidente ocurrió mientras acomodaba un placard en su hogar, momento en el que se golpeó fuertemente con un mueble ocasionándole la mencionada fractura.

Así, la lesión obligó a la actriz de 85 años a suspender el estreno de su obra "Nacha & Favero" en el Teatro Nacional Cervantes.

En este sentido, su estado actual indica que, aunque no es una lesión grave, requiere un período de reposo de al menos tres semanas para su correcta curación

A todo esto, recordemos que, a los 82 años, la salud de Susana Giménez generó preocupación ya que habría en puerta un nuevo ingreso al quirófano que generó incertidumbre

Allí, se pudo confirmar que se someterá a un procedimiento médico para tratar un dolor de espalda y rodilla que tiene desde hace mucho tiempo.

Por otra parte, vale destacar que, a principios de este año, la diva estuvo en Madrid, donde se realizó un tratamiento de un mes de duración por sus molestias físicas.

Paralelamente, el mundo del espectáculo puso los ojos para ver cómo sigue la salud de Mirtha Legrand, ya que no vuelve a su programa y esto generó gran preocupación.

Aquí, continúa la incertidumbre por el estado clínico de la mítica diva de los almuerzos.

Tras una nueva ausencia en las grabaciones de La Noche de Mirtha, comenzaron a circular versiones que indican que La Chiqui estaría atravesando por una delicada condición clínica que requiere tratamiento de antibióticos y un reposo que sería más prolongado de lo estipulado. Los rumores estuvieron ardiendo en la tele dónde ampliaron detalles del por qué la diva de 99 años, no vuelve a su histórico programa.

Finalmente, recordemos que operaron a Charly García, donde le extirparon parte de un riñón.

El legendario músico de 74 años fue intervenido quirúrgicamente este martes en el sanatorio IADT.

Según informaron un manager del músico indicó que el domingo ingresó a la clínica para practicarse una operación programada que se llevó a cabo con éxito.

A Charly, le hicieron una nefrectomía parcial ante el hallazgo de un nódulo. Aún permanece internado en una habitación común hasta completar su recuperación. La cirugía se realizó el martes 21 de abril y se espera por un nuevo parte médico.