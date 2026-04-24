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La Ciudad |Desde el sindicato de maquinistas denuncian un deterioro en el servicio

Vagones desbordados: más caro el colectivo, más lleno el tren

El aumento del micro y la baja de la frecuencia tiene un correlato en las estaciones y vagones. Los trenes, que también andan menos, según un informe, se llenaron. Una postal ya común en La Plata: llegar o salir “apilados”

Vagones desbordados: más caro el colectivo, más lleno el tren

El tren, con menos frecuencia y más demanda / G. Calvelo

24 de Abril de 2026 | 02:50
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Con el boleto mínimo de colectivo a punto de superar los mil pesos y la reducción de frecuencia de los servicios, el tren se volvió un aliado de los vecinos de zona norte que encontraron en este medio una forma de ahorrar tiempo y dinero. Pero lo que en un principio parecía la opción mas redituable con el correr de las semanas se volvió en contra, los vagones se llenaron y viajar cómodo en hora pico pasó a ser prácticamente imposible.

“Yo me lo tomo todos los días a las 8.50 en Gonnet antes viajaba parado, pero ahora apenas entro en el vagón. Entiendo que es hora pico, pero se nota la diferencia”, expresó Alejandro vecino que trabaja en el centro de la Ciudad y toma a diario el Roca.

El recorrido inverso, de regreso a su casa también cambió considerablemente. “Para volver me tomo los servicios de las 16.40 o 17.05 y antes viajaba sentado, no había mucha gente. Ahora, si llego justo, tengo que ir parado. Para mi se duplicó la gente”, opinó el vecino. Lo que lo motiva a seguir eligiendo el tren son dos factores la rapidez del viaje y el valor: el tramo La Plata- Gonnet cuesta 290 pesos. En contraposición la segunda sección de colectivo está a 1035,90 pesos.

Esta no es solo una percepción de los usuarios sino también de los trabajadores del tren. En las últimas horas La Fraternidad, sindicato que nuclea a los maquinistas, emitió un comunicado en el que denunció que el sector enfrenta una “destrucción sistemática y continuada de la Industria Ferroviaria” a la que denominaron como “ferricidio”. Esto se evidencia, se sostuvo, en la reducción del 33% de las frecuencias de trenes de pasajeros del Gran Buenos Aires, en los últimos dos años.

“Lo tomo todos los días a las 8.50 en Gonnet antes viajaba parado, pero ahora apenas entro en el vagón”

Alejandro, vecino de Gonnet

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El dato surge de un relevamiento propio sobre la operación del sistema en el que detalla falencias en la falta de mantenimiento en la infraestructura, la escasez de material rodante y la disminución de personal operativo: “La falta de repuestos y la menor disponibilidad de formaciones contribuyen a reducir las frecuencias, mientras que la salida de trabajadores sin reemplazo agrava la situación”.

Según el diagnóstico gremial, el deterioro se profundizó en los últimos dos años, impactando tanto en las condiciones de las vías como en la prestación cotidiana. En ese sentido, indicaron que “la falta de repuestos y la menor disponibilidad de formaciones contribuyen a reducir las frecuencias, mientras que la salida de trabajadores sin reemplazo agrava la situación”.

“Al ser tanta la cantidad de gente que lo toma se vuelve bastante hostil e inhumano viajar en tren

Micaela, usuaria del Roca

“Yo vivo en Berazategui y trabajo y curso en La Plata, con lo cual tomo todos los días el tren desde hace muchos años previo a la electrificación”, contó a este diario Micaela una fiel usuaria del Roca. “Hay cuestiones que que son muy evidentes. En el último tiempo, con los cambios en la frecuencia de los colectivos y con el precio del boleto tan caro, mucha gente está tomando el tren. Entonces, si ya viajaba mucha gente en los horarios picos, ahora mucho más”, describió la joven.

“Más allá de que el tren actual es bueno, producto de la electrificación, hay aire acondicionado y otras condiciones, al ser tanta la cantidad de gente se vuelve bastante hostil e inhumano viajar. Se viaja muy amontonados”, apuntó Micaela y detalló: “Se concentran muchas problemáticas, la falta de frecuencia, la cantidad de gente, en partes anda más lento entonces es muy difícil llegar horario e a cualquier lado”.

Carga y larga distancia

“En cuanto a los servicios de carga lo deplorable de la prestación de servicios no admite un análisis serio, atento a su promedio de tres descarrilamientos diarios”, denunciaron los maquinistas en su informe.

Respecto a los servicios de larga distancia, el gremio afirmó que la mayoría dejó de funcionar. A esto se suman ramales suspendidos o con funcionamiento irregular en distintas regiones del país, además de servicios regionales con restricciones o circulación intermitente.

Entre los recorridos afectados se encuentran conexiones como Retiro-Tucumán, Retiro-Córdoba, Buenos Aires-Mendoza, Constitución-Bahía Blanca y Once-Pehuajó, entre otros. También, regionales como el Tren de las Sierras y el Tren del Chaco.

 

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