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La Ciudad

TRIBUNA DE VECINOS | Denuncias por "apagón" del alumbrado público en barrios de La Plata: "Paramos el micro con linternas"

24 de Abril de 2026 | 08:03

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Los vecinos de La Loma denunciaron que las luminarias dejaron de funcionar en un vasto sector del barrio. Con las calles en la "oscuridad total", temen principalmente por la exposición a actos delictivos pero además advierten por inconvenientes del tránsito y problemas con el transporte público. 

"Por ejemplo en 31 y 40 tenemos unas 12 luminarias sin funcionar", afirmaron. Asimismo, aclararon que el problema se extiende incluso hacia el Parque Alberti de 25 y 38. 

"Estamos así desde hace más de 15 días. Los choferes de micros no pueden identificar las paradas y tenemos que hacer señas con la linterna del celular", relataron. 

"Hoy a las 6.30 de la mañana, por ejemplo, no había una sola luminaria prendida. Estamos en una boca de lobo. En la parada del colectivo no se ve nada, es peligrosísimo", graficó una vecina. 

"Ya hicimos los reclamos a la Municipalidad pero no hemos obtenido respuesta", sostuvieron.

Más reclamos

Otro punto con problemas con el alumbrado público era el barrio de Tribunales. "En 14 entre 47 y 48 ya se hicieron unos 20 reclamos pero seguimos con la cuadra completamente a oscura", comentó un vecino. 

"Los que trabajamos a la noche en la zona estamos regalados", advirtieron. 

Y aseguraron que "se hicieron unos 20 reclamos a la Municipalidad pero no se arregló nada". 

Cerca de allí, en 44 entre 15 y 16, también se quejaron por el mal funcionamiento de las luminarias. En este caso apuntaron que un poste con dos farolas, una que "se encuentran encendidas día y noche y que en cualquier se puede quemar", y otra que "directamente está todo el tiempo apagada". 

Un problema de características similares padecían vecinos de Diagonal 74 y 530, en cercanías de la Autopista. "Acá no tenemos luz en la calle porque se robaron reflectores, cables y postes", afirmaron.  

"Se hicieron reclamos pero las autoridades no hicieron nada todavía", señalaron. En ese caso puntualizaron que "este apagón puede ser que afecte también la conexión con la Autopista ya que es un tramo de ingreso a La Plata que está completamente oscuro y que abarca desde el puesto policial hasta la rotonda de 120", detallaron. 

 

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