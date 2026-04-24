“Estaba nerviosa y enfadada”: la reacción de la joven denigrada en Brasil

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Samara Rodrigues de Lima, de 23 años, habló del violento episodio con José Luis Haile (67), quien la insultó dos veces dentro de un supermercado. Ella hace repartos para una aplicación. Él vende choclos en la playa
Samara Rodrigues de Lima, la joven de 23 años que recibió insultos racistas de parte de un platense dentro de un supermercado en Copacabana, Río de Janeiro, hizo breves declaraciones para la cadena brasileña O Globo y reconoció haber quedado muy afectada por el violento incidente.
La chica confesó que se exaltó y llamó “cobarde” al “Puma” José Luis Haile (67), quien tiene un oscuro pasado en nuestra ciudad, con denuncias penales incluidas.
En ese sentido, Lima recordó que “cuando me dirigí a él, empezó a hacer ‘sh’ muy fuerte (para callarla). Y le dije que si él se quejaba conmigo, yo también podía quejarme con él. Luego, él dijo la palabrota racista”.
Concretamente habría expresado “negra p...” en dos ocasiones.
“Estaba muy nerviosa y enfadada, no esperaba que esto sucediera”, manifestó. Además, aseguró que los empleados del comercio no intervinieron en ese momento y que esperaba un poco más de apoyo por parte de los guardias.
“Volví al trabajo el miércoles. El martes no pude trabajar. Me siento cansada, todavía un poco frustrada y con miedo de que algo así pueda volver a ocurrir”, añadió.
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Por el momento, Haile permanece en la prisión José Federico Marques de Benfica, un barrio de la zona norte del territorio carioca, que es considerada como la “puerta de entrada” del sistema penitenciario estatal, donde se realizan audiencias de custodia y se clasifican reclusos provisorios.
Como este diario informó en su edición anterior, fue otro argentino el que lo señaló ante la Policía.
“Cuando yo llegué a la caja, este hombre estaba haciendo callar a la chica e insultando a las cajeras; el ambiente era pesado”, contó el albañil oriundo de Córdoba de nombre Juan Esteban.
Ante los insultos del acusado, la joven delivery rompió en llanto. “Cuando empezó a llorar, yo le dije que se quedara ahí, que iba a llamar a la Policía”, agregó sobre la pelea, que al principio pensó que se trataba de una situación “tonta”.
Juan Esteban aseguró haber escuchado bien los dichos discriminatorios y sostuvo que previamente le había recordado a su compatriota la gravedad que tienen en territorio brasileño los insultos que había pronunciado.
“Es grave esto acá, yo le dije que se quedara adentro porque afuera también había gente que lo estaba esperando”, indicó. Por otro lado, reveló que quiso intervenir porque él también había sufrido discriminación antes.
“Soy mestizo, y allá en Argentina también sufrimos racismo”, continuó diciendo.
“Allá no hay ley, así que me puse en su lugar. Lamentablemente, todavía hay este tipo de personas, pero tenemos que actuar con mano de acero con ellos, sino esto no se termina”, cerró.
El caso de Haile hizo recordar al incidente que protagonizó en enero pasado Agostina Páez, la abogada de Santiago del Estero que estuvo privada de su libertad en Brasil por una denuncia por injuria racial. La joven se encontraba de vacaciones con sus amigas cuando tuvo una fuerte discusión con tres empleados del local gastronómico Barzin de Ipanema por la cuenta, ya que le reclamaban el pago de unas bebidas que supuestamente ya habían abonado.
Las cámaras la captaron realizando expresiones y gestos racistas (comparables a los de un mono), mientras sus amigas la frenaban. Por eso estuvo más de 70 días con tobillera electrónica en un departamento, con la prohibición de salir del país, hasta que fue autorizada a regresar a Argentina tras pagar una caución de 18.800 dólares. Ahora falta que se defina la condena con cumplimiento de medidas como trabajos comunitarios y cursos obligatorios.
Samara Lima y José Luis Haile. Víctima y victimario de un acto racista que sacude a la Argentina y a Brasil/web
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