Nuevo paro en la UNLP con marcha de antorchas

Los nodocentes realizarán hoy un nuevo paro de actividades sin concurrencia a los lugares de trabajo. La medida afectará a colegios preuniversitarios y facultades de la Universidad Nacional de La Plata.

“A 183 días del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno Nacional sigue ajustando sobre la Universidad pública, deteriorando salarios y poniendo en riesgo su funcionamiento”, comunicó el gremio Atulp, de los trabajadores nodocentes de la UNLP.

Hoy se realizará una nueva medida de fuerza que estará acompañada por la marcha de antorchas, que comenzará a las 17 en el Rectorado de 7 entre 47 y 48 y se movilizará hasta la escuela Anexa, donde se realizará un cierre musical, informaron desde el frente gremial universitario de La Plata, integrado por Atulp, los docentes de Adulp y los estudiantes de la Federación Universitaria de La Plata (Fulp).

En tanto, ya le pusieron fecha a la 4° Marcha Federal que se realizará el próximo martes 12 de mayo, en el marco del incumplimiento de la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Ejecutivo nacional y la judicialización de la medida.

Los gremios nucleados en la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) definieron la fecha de la marcha nacional educativa que se realizará el martes 12 de mayo en la Plaza de Mayo, bajo el lema “Por la educación, la universidad publica y la ciencia nacional”.

Además, confirmaron que la próxima semana habrá paro docente sin asistencia a los lugares de trabajo en todas las casas de altos estudios del país - del 27 de abril al 2 de mayo - siguiendo el plan de lucha definidos por los gremios de cada universidad, Conadu y Conadu Histórica.

En tanto, se supo que el Gobierno podría convocar a rectores y autoridades universitarias para principios de mayo con intención de alcanzar un acuerdo que deje conforme a las partes. También trascendió que el Gobierno Nacional quiere impulsar una nueva ley sobre financimiento universitario.

Clara Chevalier, titular de Conadu, detalló que “Javier Milei lleva más de 180 días sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, seis meses”, una ley “votada, vetada y ratificada por dos tercios del Congreso de la Nación”. En esa línea, sumó: “Ya contamos con fallos de primera y segunda instancia del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo es el único de los tres poderes que se niega a cumplir la ley”.

Tal como informó este diario, las medidas de fuerza generaron una grieta en la Escuela Anexa de la UNLP, donde un grupo de padres busca ir a la Justicia ante la cantidad de días perdidos por los paros y otro sector apoya las medidas de fuerza de los gremios para defender la “universidad pública”.