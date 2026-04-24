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La Ciudad |Elementos transparentes ganan terreno

Amenazas en escuelas: mochilas prohibidas y revisión de útiles

La escalada de violencia escolar llevó a cambiar el escenario en las escuelas que buscan adoptar medidas preventivas

Amenazas en escuelas: mochilas prohibidas y revisión de útiles

colegios convulsionados entre amenazas y protocolos / el dia

24 de Abril de 2026 | 02:49
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Mochilas y cartucheras transparentes o revisación de ambos elementos son dos de los caminos que adoptaron distintas escuelas de la Región y de la provincia de Buenos Aires tras dos semanas de clima convulsionado por la aparición de amenazas de tiroteos en distintos establecimientos educativos, tanto públicos como privados.

Los casos, que empiezan a verse en escuelas de la Región se extienden por el sistema bonaerense, según se confirmó desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República Argentina.

En la Región hubo cerca de 60 denuncias y dos allanamientos en los cuales se incautaron armas y material fotográfico.

El escenario ha derivado en una serie de cambios drásticos en la rutina escolar de varios establecimientos de la región.

En un colegio privado laico del centro pidieron que los alumnos de la escuela secundaria lleven mochilas transparentes o bien las carpetas y cartucheras en mano. Si llevan viandas, también tienen que ser transparentes. Al parecer, en ese colegio, hubo pintadas en uno de los baños, pero no trascendió el contenido literal de ese mensaje. El episodio movilizó a la comunidad educativa y hubo padres que dudaron en llevar a sus hijos al colegio.

En el Colegio Nuestra Señora de Luján, sacudido por la presencia de un alumno con un arma de aire comprimido, se determinó revisar las mochilas y cartucheras, tal como ocurre en colegios del Gran Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Mendoza.

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La modalidad se dio a conocer en la misma semana que la Justicia comenzó a secuestrar teléfonos celulares de los alumnos que pudieron ser identificados como autores de las amenazas en colegios de nuestra Región.

Ante el temor por la seguridad, el uso de las mochilas convencionales ha quedado en el centro del debate. Esta medida no es aislada: se ha reportado que en una escuela secundaria pública de la zona, la directora obtuvo autorización de la inspección para implementar la misma restricción de “mochila cero”.

Como alternativas, ha comenzado a circular la venta de mochilas transparentes, mientras que otras instituciones han optado por realizar controles exhaustivos y aleatorios de las pertenencias de los alumnos al momento del ingreso.

Con respecto a las mochilas transparentes, se pudo saber que tienen un precio de entre 20.000 y 60.000 pesos. Fuentes del sector comercial indicaron que hay consultas, pero la venta aún no es significativa.

Esta semana se llevó a cabo una reunión intersectorial que involucró a funcionarios de la cartera educativa , funcionarios judiciales y de seguridad. Al parecer no hubo resultados concretos y cada establecimiento decide qué paso dar, más allá de un protocolo sugerido para actuar en caso de amenazas.

Carpetas y cartucheras en las manos, la nueva postal de los alumnos

En ese contexto, los referentes educativos continúan bajo consulta permanente para definir un proceder común que garantice la seguridad sin desvirtuar la labor pedagógica.

La tensión en las escuelas es tal que incluso situaciones menores han activado alarmas máximas. Recientemente, en una escuela primaria, una alumna de sexto grado protagonizó un incidente que, aunque inicialmente pareció una broma, obligó a las autoridades a activar de inmediato la totalidad del protocolo de seguridad institucional.

Según se pudo saber, en el ámbito judicial se explicó que comenzaron a analizar cada caso de manera individual, se contactará a las autoridades escolares afectadas y tratarán de identificar a los autores de las amenazas realizadas a través de redes sociales, mensajes anónimos o incluso de forma escrita dentro de los propios establecimientos, en su mayoría en los baños.

En las últimas horas se conoció que en Mar del Plata, una investigación concluyó en la identificación del autor del llamado, un alumno, y fijo una multa que deberán afrontar los padres del estudiante, quienes deberán pagar el costo del operativo policial de 3.000.000 de pesos.

 

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