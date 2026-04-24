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Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Boca vs Defensa y Justicia

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Boca vs Defensa y Justicia

Lucas Finochiolfinochio@eldia.com

24 de Abril de 2026 | 01:13
Edición impresa

 

ALAN VELASCO (8)

Gran partido de Alan Velasco que mostró su mejor versión. Participo en dos de los cuatro goles. En el primer tanto visualizó a Giménez y lo asistió con una pelota en movimiento para dejarlo posicionado para el remate. En el complemento mostró una actitud más agresiva y logró explotar su potencial. En su gol hizo una gran corrida y definió de gran manera.

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NOCHE APAGADA PARA ROMERO QUE NO ENTRÓ EN PARTIDO (3)

Apariciones esporádicas para Ángel Romero, quien nunca pudo entrar en partido. No gravitó y mostró cierta incomodidad al pararse en por detrás Milton Giménez. No estuvo a la altura del partido.

ARTIDO CORRECTO Y SIN SOBRESALTOS PARA ANDRÉS GARIANO (5)

Correcto trabajo de Andrés Gariano que no tuvo inconvenientes en la conducción del juego. Además, las intervenciones del VAR no lo condicionaron. Tuvo pequeños errores de apreciación

 

Leandro Brey (6)

Si bien no lo exigieron con remates nítidos, mostró inseguridad a las hora de descolgar los balones que llegaron a su área.

juan barinaga (6)

Le brindó una mano a los centrales en los ataques del rival. En ataque no encontró los espacios para proyectarse.

nicolás figal (6)

Mostró cierta liviandad en la marca, sin la firmeza necesaria para imponerse en los duelos defensivos.

Marco Pellegrino (6)

Quedó expuesto en la marca en la jugada del gol anulado, que terminó siendo un alivio en su actuación.

malcon braida (5)

Sufrió en su sector y fue superado en reiteradas ocasiones por los ataques de Defensa por la banda izquierda.

Milton Delgado (6)

Tuvo escasa participación en la mitad del terreno. Le costó entrar en el circuito del juego, en donde tuvo poca incidencia.

tomás belmonte (6)

Tuvo una faceta más defensiva, por momento mezclado entre los centrales, en la salida del equipo y en los ataques del Halcón.

Ángel Romero (3)

Tuvo intervenciones aisladas en la primera mitad y nunca logró sentirse cómodo en el sector donde fue ubicado, lo que limitó su incidencia en el juego.

alan velasco (8)

Visualizó a Giménez y en un pase con pelota en movimiento habilitó al delantero de cara al arco. En el segundo tiempo, actitudinalmente, se comió la cancha.

milton giménez (6)

Aprovechó la desatención del rival para abrir el marcador, en un momento donde el equipo no encontraba los caminos.

exequiel zeballos (7)

Gran vuelta a la titularidad con asistencia y generación de juego. También desequilibró por la banda.

 

Ingresaron

santiago ascacibar (6)

Buen ingreso, aportó en ataque y defensa. Se asoció correctamente con Paredes.

leandro paredes (7)

Aportó claridad en mitad de cancha. Cambió el ritmo del juego con su capacidad de encontrar espacios.

adam bareiro (6)

Cambió por gol la única chance que tuvo.

tomás aranda (6)

No quiso ser egoísta en el tercer tanto, y le sirvió el gol a Bareiro que no perdonó.

miguel merentiel (6)

Gran definición en el cuarto gol, no se intimidó ante la salida del arquero.

 

Promedio

6,00

 

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