Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Boca vs Defensa y Justicia

Estados Unidos evaluaría dejar de apoyar la postura británica en las Islas Malvinas
Estados Unidos evaluaría dejar de apoyar la postura británica en las Islas Malvinas
Sanción récord en un partido de la Liga de fútbol de La Plata: ¡los 35 jugadores suspendidos, tras batalla campal!
El OCEBA, ciego, sordo y mudo: La Plata tiene el récord mundial de cortes de luz
Tragedia en La Plata: un motociclista chocó contra un camión y murió
Silbidos en la inauguración de la Feria del Libro: "¿Lo arreglaron ustedes lo de YPF o el Gobierno de Milei?", se defendió un funcionario
Alertan por humo tóxico y fuerte olor en amplio sector de La Plata: "Acá ya no se puede respirar y hay una escuela primaria"
Artistas, sexólogos, nutricionistas y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
Silencio, hospital: la farándula argentina es una enfermería
Mucho más que hojas y copias: la historia de la Librería Pinocho, un emblema de City Bell
Detuvieron a un concejal libertario por circular en un auto con pedido de secuestro
Vagones desbordados: más caro el colectivo, más lleno el tren
Amenazas en escuelas de La Plata: mochilas prohibidas y revisión de útiles
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Dolor, migración y justicia: revelan la dura la historia detrás de la imagen del año del World Press Photo 2026
Roban en una agencia de autos de La Plata tras romper el techo
El ex arbolito de La Plata sigue preso en Brasil y más complicado: la joven denigrada reveló que le dijo "negra p..."
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Viernes agradable en La Plata, aunque anticipan posibles lluvias para el finde
Qué es la “cama de pollo”, que quedó bajo la lupa por posible contaminación de arroyos en La Plata
Investigan si un policía forzó a una paciente psiquiátrica a tener sexo
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy viernes 24 de abril 2026
Todo mal entre Fernanda Iglesias y María Julia Oliván: una renuncia, gritos y acusaciones cruzadas
Enorme sorpresa en Gran Hermano: se conocieron los primeros cuatro salvados
Colegios de la UNLP sin clases por el paro nodocente y marcha de antorchas
Buscan en la costa sur de Francia a un biólogo bonaerense que lleva más de tres meses desaparecido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Lucas Finochiolfinochio@eldia.com
ALAN VELASCO (8)
Gran partido de Alan Velasco que mostró su mejor versión. Participo en dos de los cuatro goles. En el primer tanto visualizó a Giménez y lo asistió con una pelota en movimiento para dejarlo posicionado para el remate. En el complemento mostró una actitud más agresiva y logró explotar su potencial. En su gol hizo una gran corrida y definió de gran manera.
LE PUEDE INTERESAR
Se viene el viaje a Brasil
LE PUEDE INTERESAR
Belgrano también afina para sellar el pase a octavos
NOCHE APAGADA PARA ROMERO QUE NO ENTRÓ EN PARTIDO (3)
Apariciones esporádicas para Ángel Romero, quien nunca pudo entrar en partido. No gravitó y mostró cierta incomodidad al pararse en por detrás Milton Giménez. No estuvo a la altura del partido.
ARTIDO CORRECTO Y SIN SOBRESALTOS PARA ANDRÉS GARIANO (5)
Correcto trabajo de Andrés Gariano que no tuvo inconvenientes en la conducción del juego. Además, las intervenciones del VAR no lo condicionaron. Tuvo pequeños errores de apreciación
Si bien no lo exigieron con remates nítidos, mostró inseguridad a las hora de descolgar los balones que llegaron a su área.
Le brindó una mano a los centrales en los ataques del rival. En ataque no encontró los espacios para proyectarse.
Mostró cierta liviandad en la marca, sin la firmeza necesaria para imponerse en los duelos defensivos.
Quedó expuesto en la marca en la jugada del gol anulado, que terminó siendo un alivio en su actuación.
Sufrió en su sector y fue superado en reiteradas ocasiones por los ataques de Defensa por la banda izquierda.
Tuvo escasa participación en la mitad del terreno. Le costó entrar en el circuito del juego, en donde tuvo poca incidencia.
Tuvo una faceta más defensiva, por momento mezclado entre los centrales, en la salida del equipo y en los ataques del Halcón.
Tuvo intervenciones aisladas en la primera mitad y nunca logró sentirse cómodo en el sector donde fue ubicado, lo que limitó su incidencia en el juego.
Visualizó a Giménez y en un pase con pelota en movimiento habilitó al delantero de cara al arco. En el segundo tiempo, actitudinalmente, se comió la cancha.
Aprovechó la desatención del rival para abrir el marcador, en un momento donde el equipo no encontraba los caminos.
Gran vuelta a la titularidad con asistencia y generación de juego. También desequilibró por la banda.
Ingresaron
Buen ingreso, aportó en ataque y defensa. Se asoció correctamente con Paredes.
Aportó claridad en mitad de cancha. Cambió el ritmo del juego con su capacidad de encontrar espacios.
Cambió por gol la única chance que tuvo.
No quiso ser egoísta en el tercer tanto, y le sirvió el gol a Bareiro que no perdonó.
Gran definición en el cuarto gol, no se intimidó ante la salida del arquero.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí