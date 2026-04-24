Enorme sorpresa en Gran Hermano: se conocieron los primeros cuatro salvados

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La nueva placa de Gran Hermano dejó un primer corte inesperado y alivió a varios jugadores en una votación negativa. El clima de la casa.
Así, cuatro participantes lograron bajar y evitaron el riesgo de eliminación en una instancia que se presentaba tensa.
Los dos primeros en salir de la placa fueron Yanina Zilli y Eduardo Carrera, ambos del sector más cercano a Brian Sarmiento.
Su salida llamó la atención dentro de la casa, ya que ese grupo venía siendo muy señalado en los últimos días. Asimismo, que hayan quedado fuera de peligro tan rápido marcó un giro en la lectura del público.
En tercer lugar apareció Daniela De Lucía, en medio de aplausos de sus compañeros, pese a haber recibido votos de varios de ellos. Su continuidad no solo sorprendió, sino que abrió una nueva etapa en su juego.
La cuarta en bajar fue Tamara Paganini, en uno de los momentos más cargados de emoción. La participante no esperaba ese resultado y lo expresó sin filtro. "Ay no lo puedo creer", dijo entre gritos.
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Sin dudas, el hecho de que varios de los salvados estén vinculados entre sí reconfigura el mapa interno del juego.
Allí, la placa negativa dejó expuestos a otros perfiles fuertes y rompió ciertas lógicas que parecían instaladas.
Finalmente, con este panorama, la atención se centra ahora en quienes siguen en riesgo: Brian Sarmiento, Danelik, Solange Abraham, Franco Zunino y Yipio.
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