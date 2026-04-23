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Política y Economía

El Gobierno prohibió el ingreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada

La medida es por tiempo indeterminado, según se informó

El Gobierno prohibió el ingreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada
23 de Abril de 2026 | 09:47

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El gobierno del presidente Javier Milei prohibió el ingreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada.

La medida fue comunicada a través de un mensaje de difusión breve: “Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”.

Ayer, la Casa Militar denunció a dos periodistas por presunto "espionaje".

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