Tragedia en La Plata: un motociclista chocó contra un camión y murió

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Un trágico siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este viernes volvió a conmocionar a la ciudad de La Plata. El hecho se registró en la intersección de las calles 25 y 522, donde un joven motociclista perdió la vida tras colisionar contra un camión.
Según informaron fuentes policiales a EL DÍA, la víctima de 21 años, circulaba a bordo de una motocicleta Honda Wave S 110cc cuando, por causas que aún se investigan, impactó contra un camión Fiat Iveco con acoplado.
Al lugar acudió personal del Comando de Patrullas tras un llamado al 911, constatando la gravedad del hecho. Minutos después arribó una ambulancia del SAME, a cargo del doctor Torelo, quien confirmó el fallecimiento del joven en el lugar.
De acuerdo al parte oficial, el conductor del camión fue identificado, tiene 45 años y es oriundo de San Miguel de Tucumán. La causa fue caratulada como “homicidio culposo” e interviene la UFI N° 14 del Departamento Judicial La Plata, que dispuso las diligencias de rigor, incluyendo las pericias de Policía Científica.
VECINOS DENUNCIAN HACE AÑOS CAMIONES ESTACIONADOS SOBRE LA AVENIDA 25
En tanto, vecinos de la zona volvieron a advertir sobre una problemática que consideran recurrente y peligrosa: la presencia de camiones estacionados sobre la avenida 25, en inmediaciones del hipermercado Nini.
Según denunciaron, esta situación reduce la visibilidad y genera riesgos constantes para quienes circulan, especialmente durante la noche y la madrugada.
Mientras se avanza en la investigación para determinar las circunstancias exactas del hecho, el caso vuelve a poner el foco en la seguridad vial en ese sector de la ciudad.
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