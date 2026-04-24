El OCEBA sigue siendo ciego, sordo y mudo

Tensión en una escuela de La Plata: padres denuncian que un alumno llevó una navaja y no activaron el protocolo
Tensión en una escuela de La Plata: padres denuncian que un alumno llevó una navaja y no activaron el protocolo
Colegios de la UNLP sin clases por el paro nodocente y marcha de antorchas
En un partido con polémicas, Boca goleó 4 a 0 a Defensa y Justicia en el Torneo Apertura
Mirtha Legrand brindó detalles de su estado de salud: "Tendré que hacer más reposo"
VIDEO. Así fue el choque en La Plata en el que un auto terminó incrustado en un edificio
Los padres de la bebita que llegó fallecida al hospital, sobreseídos
VIDEO. "Pocha", historia viva de La Plata: cumplió 101 años y fue la mujer del primer canillita de 1 y 44
Reforma laboral: la Cámara del Trabajo revocó la cautelar y se restablecen unos 82 artículos
Detuvieron al hincha de Gimnasia que fue viral por agarrar la cámara de la TV en Copa Argentina
Un platense, entre los universitarios distinguidos en la competencia de simulacro ONU más prestigiosa del mundo
VIDEO.- Incendio en el Club San Luis: se prendió fuego la tribuna de la cancha principal de rugby
Detectaron residuos de fármacos en aguas y plantas de tres arroyos de La Plata
La fiscal solicitó archivar la denuncia por el viaje de la esposa de Manuel Adorni en el avión presidencial
Denuncian que los trenes también redujeron frecuencias en La Plata y hablan de "ferricidio"
Vuelven a clausurar un supermercado de La Plata por "vencimientos adulterados"
Tensión en el Ministerio de Infraestructura en La Plata: asamblea y reclamos
No dejaron ingresar a los periodistas acreditados en la Casa Rosada
Felipe Pettinato fue al cine luego de la condena por la muerte de su amigo
ChangoMâs presenta el “Super Chango Fest”, un evento único con miles de ofertas con hasta 80% de descuento
La Provincia autorizó un aumento del 1% en el servicio eléctrico
Versiones cruzadas por el hallazgo de vidrios en un pedido de comida
Alegría en el Bioparque tras el nacimiento de siete flamencos
Mucho más que hojas y copias: la historia de la Librería Pinocho, un emblema de City Bell
Habló la joven agredida por el ex “arbolito” de La Plata detenido en Brasil: “Lo llamé cobarde”
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Destrucción del empleo: por reconversión o las malas políticas públicas
Impactaron a un avión de Aerolíneas en Chile y se vivió un momento de susto
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Jorge Remón
El absoluto descontrol que existe sobre la concesionaria del servicio eléctrico en la ciudad de La Plata demuestra que la creación de oficinas no significa que el Estado esté presente. Puede decirse que el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) que es el que tiene a su cargo el control de la calidad del servicio eléctrico, es ciego, sordo y mudo. Los consumidores cuya única alternativa son los paneles solares soportan aumentos de tarifa mientras durante el verano hubo por lo menos un corte de suministro por día, además de subas y bajas de tensión que causan perjuicios no sólo en hogares, también en talleres e industrias de la Región. A pocos kilómetros de aquí, en Florencio Varela o Berazategui, el criticado servicio de EDESUR no genera tantos inconvenientes como los que viven los platenses.
De diciembre a febrero se produjeron más de mil cortes en la región, y cuando un periodista de EL DÍA preguntó qué medidas había tomado OCEBA, le respondieron que estaban realizando dos sumarios. O sea que 998 incidentes, por así llamarlos, fueron ignorados. Esos hechos no son acontecimientos excepcionales, anteayer mismo un piquete de vecinos cortó el tránsito en las proximidades de la calle 137 y 90 en protesta por la falta de electricidad que aparentemente sufre ese barrio asiduamente.
Desde la privatización del servicio eléctrico, la compañía concesionaria ha cambiado de titulares en varias oportunidades sin que ello significara una mínima mejora. Para los perjudicados resulta incómodo y costoso iniciar demandas judiciales por los daños que sufren, pero los funcionarios que ocupan cargos en las defensorías del pueblo o de los vecinos, tampoco se han ocupado del tema como corresponde. Tal vez los platenses deberían organizarse para iniciar acciones colectivas ante la intolerable situación que los afecta. Todos esos organismos, como OCEBA tienen un costo, ya que cuentan con personal asalariado, pero realmente son el testimonio de que el Estado permanece ausente.
La falta de energía eléctrica suele afectar también al suministro de agua corriente y al tránsito de vehículos, ya que los semáforos dejan de funcionar.
Es imposible cuantificar las consecuencias económicas de las deficiencias de ese servicio, o al menos es imposible para los consumidores. Sin embargo, ante la magnitud adquirida por los cortes que suelen ser justificados por “las altas temperaturas, los fuertes vientos, las lluvias copiosas, y el frío que determina el uso de estufas eléctricas” deberían haberse tomado medidas para que al menos se reduzca el número de cortes que ya ni siquiera constituyen una sorpresa. Un platense afirmó que cuando de noche en su hogar las lamparitas están prendidas, considera que es un privilegio. El tema ha sido motivo de numerosos editoriales, además de informaciones pormenorizadas de muchos de los cortes en este diario, pero como el OCEBA es ciego, sordo y mudo, y sus oficinas parecen estar en otra ciudad en las que no se producen los apagones que caracterizan a la nuestra no se enteran, aparentemente, del padecimiento de los platenses.
La esperanza es que algún día el diario pueda titular su primera página con la noticia de que ayer no hubo cortes, ni subas ni bajas de tensión. Sería una información que causaría una gran sorpresa.
LE PUEDE INTERESAR
Reclama por las calles y la recolección en el Barrio Savoia, de City Bell
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí