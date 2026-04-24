Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Impresiones

El OCEBA sigue siendo ciego, sordo y mudo

El OCEBA sigue siendo ciego, sordo y mudo

Jorge Remón

24 de Abril de 2026 | 02:47
Edición impresa

El absoluto descontrol que existe sobre la concesionaria del servicio eléctrico en la ciudad de La Plata demuestra que la creación de oficinas no significa que el Estado esté presente. Puede decirse que el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) que es el que tiene a su cargo el control de la calidad del servicio eléctrico, es ciego, sordo y mudo. Los consumidores cuya única alternativa son los paneles solares soportan aumentos de tarifa mientras durante el verano hubo por lo menos un corte de suministro por día, además de subas y bajas de tensión que causan perjuicios no sólo en hogares, también en talleres e industrias de la Región. A pocos kilómetros de aquí, en Florencio Varela o Berazategui, el criticado servicio de EDESUR no genera tantos inconvenientes como los que viven los platenses.

De diciembre a febrero se produjeron más de mil cortes en la región, y cuando un periodista de EL DÍA preguntó qué medidas había tomado OCEBA, le respondieron que estaban realizando dos sumarios. O sea que 998 incidentes, por así llamarlos, fueron ignorados. Esos hechos no son acontecimientos excepcionales, anteayer mismo un piquete de vecinos cortó el tránsito en las proximidades de la calle 137 y 90 en protesta por la falta de electricidad que aparentemente sufre ese barrio asiduamente.

Desde la privatización del servicio eléctrico, la compañía concesionaria ha cambiado de titulares en varias oportunidades sin que ello significara una mínima mejora. Para los perjudicados resulta incómodo y costoso iniciar demandas judiciales por los daños que sufren, pero los funcionarios que ocupan cargos en las defensorías del pueblo o de los vecinos, tampoco se han ocupado del tema como corresponde. Tal vez los platenses deberían organizarse para iniciar acciones colectivas ante la intolerable situación que los afecta. Todos esos organismos, como OCEBA tienen un costo, ya que cuentan con personal asalariado, pero realmente son el testimonio de que el Estado permanece ausente.

La falta de energía eléctrica suele afectar también al suministro de agua corriente y al tránsito de vehículos, ya que los semáforos dejan de funcionar.

Es imposible cuantificar las consecuencias económicas de las deficiencias de ese servicio, o al menos es imposible para los consumidores. Sin embargo, ante la magnitud adquirida por los cortes que suelen ser justificados por “las altas temperaturas, los fuertes vientos, las lluvias copiosas, y el frío que determina el uso de estufas eléctricas” deberían haberse tomado medidas para que al menos se reduzca el número de cortes que ya ni siquiera constituyen una sorpresa. Un platense afirmó que cuando de noche en su hogar las lamparitas están prendidas, considera que es un privilegio. El tema ha sido motivo de numerosos editoriales, además de informaciones pormenorizadas de muchos de los cortes en este diario, pero como el OCEBA es ciego, sordo y mudo, y sus oficinas parecen estar en otra ciudad en las que no se producen los apagones que caracterizan a la nuestra no se enteran, aparentemente, del padecimiento de los platenses.

La esperanza es que algún día el diario pueda titular su primera página con la noticia de que ayer no hubo cortes, ni subas ni bajas de tensión. Sería una información que causaría una gran sorpresa.

LE PUEDE INTERESAR

Reclama por las calles y la recolección en el Barrio Savoia, de City Bell

LE PUEDE INTERESAR

Una luminaria con cables a la vista y una lámpara que no prende en 44, 15 y 16

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Colegios de la UNLP sin clases por el paro nodocente y marcha de antorchas

Tensión en una escuela de La Plata: padres denuncian que un alumno llevó una navaja y no activaron el protocolo

En un partido con polémicas, Boca goleó 4 a 0 a Defensa y Justicia en el Torneo Apertura

Mirtha Legrand brindó detalles de su estado de salud: "Tendré que hacer más reposo"

VIDEO. Así fue el choque en La Plata en el que un auto terminó incrustado en un edificio

Los padres de la bebita que llegó fallecida al hospital, sobreseídos

Quiso vender un terreno, pero estaba flojo de papeles
+ Leidas

Colegios de la UNLP sin clases por el paro nodocente y marcha de antorchas

Polémica por una charla en el Colegio Nacional

No dejaron ingresar a los periodistas acreditados en la Casa Rosada

La Provincia autorizó un aumento del 1% en el servicio eléctrico

Quiso vender un terreno, pero estaba flojo de papeles

Confirman que Adorni gastó casi US$15.000 en efectivo en Aruba

Alegría en el Bioparque tras el nacimiento de siete flamencos

Concejo: cruces por la seguridad en la vía pública y en las escuelas
Últimas noticias de La Ciudad

La “cama de pollo”, bajo la lupa por posible contaminación de arroyos

Vagones desbordados: más caro el colectivo, más lleno el tren

Colegios de la UNLP sin clases por el paro nodocente y marcha de antorchas

Amenazas en escuelas: mochilas prohibidas y revisión de útiles
Deportes
Boca pasó por arriba a Defensa y clasificó
Zeballos volvió a la titularidad y no defraudó
Herrera se lesionó en la entrada en calor
Gimnasia: sin descanso, apunta al Pirata por la clasificación
“Hace mucho venía esperando este momento”
Policiales
“Estaba nerviosa y enfadada”: la reacción de la joven denigrada en Brasil
“Era un globo”: el relato del médico que intentó reanimar a Maradona
Otra audiencia clave por el asesinato de Mateo Yagame
Quiso vender un terreno, pero estaba flojo de papeles
Roban en una agencia de autos tras romper el techo
Espectáculos
“La Bayadera”: un clásico que une generaciones en escena
Vuelve Aterciopelados: “El rock latino permitía que cada uno reflejara lo propio”
La salud de Charly: ¿Cuál es su estado tras la operación de riñón?
“Half Man”: se estrenó la nueva serie del creador de “Bebé Reno”
Susana deberá operarse por fuertes dolores
Información General
Caídas domésticas: un peligro que suele ignorarse
El apagón meteorológico paralizaría muchos vuelos
Poesía, música y memoria en el debut de la Feria del Libro
Los números de la suerte del viernes 24 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Impactaron a un avión de Aerolíneas en Chile y se vivió un momento de susto

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla