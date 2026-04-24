El OCEBA sigue siendo ciego, sordo y mudo

El absoluto descontrol que existe sobre la concesionaria del servicio eléctrico en la ciudad de La Plata demuestra que la creación de oficinas no significa que el Estado esté presente. Puede decirse que el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) que es el que tiene a su cargo el control de la calidad del servicio eléctrico, es ciego, sordo y mudo. Los consumidores cuya única alternativa son los paneles solares soportan aumentos de tarifa mientras durante el verano hubo por lo menos un corte de suministro por día, además de subas y bajas de tensión que causan perjuicios no sólo en hogares, también en talleres e industrias de la Región. A pocos kilómetros de aquí, en Florencio Varela o Berazategui, el criticado servicio de EDESUR no genera tantos inconvenientes como los que viven los platenses.

De diciembre a febrero se produjeron más de mil cortes en la región, y cuando un periodista de EL DÍA preguntó qué medidas había tomado OCEBA, le respondieron que estaban realizando dos sumarios. O sea que 998 incidentes, por así llamarlos, fueron ignorados. Esos hechos no son acontecimientos excepcionales, anteayer mismo un piquete de vecinos cortó el tránsito en las proximidades de la calle 137 y 90 en protesta por la falta de electricidad que aparentemente sufre ese barrio asiduamente.

Desde la privatización del servicio eléctrico, la compañía concesionaria ha cambiado de titulares en varias oportunidades sin que ello significara una mínima mejora. Para los perjudicados resulta incómodo y costoso iniciar demandas judiciales por los daños que sufren, pero los funcionarios que ocupan cargos en las defensorías del pueblo o de los vecinos, tampoco se han ocupado del tema como corresponde. Tal vez los platenses deberían organizarse para iniciar acciones colectivas ante la intolerable situación que los afecta. Todos esos organismos, como OCEBA tienen un costo, ya que cuentan con personal asalariado, pero realmente son el testimonio de que el Estado permanece ausente.

La falta de energía eléctrica suele afectar también al suministro de agua corriente y al tránsito de vehículos, ya que los semáforos dejan de funcionar.

Es imposible cuantificar las consecuencias económicas de las deficiencias de ese servicio, o al menos es imposible para los consumidores. Sin embargo, ante la magnitud adquirida por los cortes que suelen ser justificados por “las altas temperaturas, los fuertes vientos, las lluvias copiosas, y el frío que determina el uso de estufas eléctricas” deberían haberse tomado medidas para que al menos se reduzca el número de cortes que ya ni siquiera constituyen una sorpresa. Un platense afirmó que cuando de noche en su hogar las lamparitas están prendidas, considera que es un privilegio. El tema ha sido motivo de numerosos editoriales, además de informaciones pormenorizadas de muchos de los cortes en este diario, pero como el OCEBA es ciego, sordo y mudo, y sus oficinas parecen estar en otra ciudad en las que no se producen los apagones que caracterizan a la nuestra no se enteran, aparentemente, del padecimiento de los platenses.

La esperanza es que algún día el diario pueda titular su primera página con la noticia de que ayer no hubo cortes, ni subas ni bajas de tensión. Sería una información que causaría una gran sorpresa.