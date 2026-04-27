Colapinto: armó una fiesta e hizo delirar a la multitud

Uno de los tantos trompos que realizó Colapinto ante el delirio el público. Quemó caucho al por mayor / AP

Como no podía ser de otra manera, Franco Colapinto se encargó de armar una verdadera fiesta y convocó a una multitud que vibró con el actual piloto argentino en la parrilla de Fórmula Uno, la máxima categoría del automovilismo internacional.

De acuerdo al cálculo que ofrecieron los propios organizadores del evento, Colapinto reunió a 600 mil personas con un inolvidable “Road Show” en la Ciudad de Buenos Aires, donde manejó un Lotus E20 del 2012, ploteado con los colores del Alpine, y la histórica “Flecha de Plata” de Mercedes Benz W196 con la que Juan Manuel Fangio se consagró campeón en dos oportunidades (1954 y 1955) campeón.

Todo el público fierrero, como así también aquellos que no pertenecen a este ámbito, sueña con la vuelta de la Fórmula Uno a la Argentina. Y a propósito de esto se vivió una fiesta histórica con la exhibición de Colapinto corriendo por las avenidas Libertador y Sarmiento donde se aglomeraron los aficionados eufóricos en Palermo.

El motor V8 -se llegó utilizar en la Fórmula Uno hasta 2014-, que aceleró el piloto argentino se escuchó a varios kilómetros y marcó el regreso de la máxima categoría del automovilismo mundial a nuestro país tras 14 años, ya que 2012 el australiano Daniel Ricciardo hizo algo similar con un Red Bull.

Uno e los momentos más emotivos, Colapinto al volante de la “Flecha de Plata” de Juan Manuel Fangio / AP

El “circuito callejero” por el que transitó Franco a fuerza de trompos y aceleraciones abarcó tres kilómetros y se concentró en torno al Monumento a los Españoles, en los bosques de Palermo. Tras la primera vuelta, que dejó la marca de los cauchos quemados en la calle, el actual piloto de Alpine ya había pasado a la historia como el primer argentino en conducir una máquina de F1 por el asfalto porteño.

Miles de personas llegaron al circuito desde la mañana temprano. Familias enteras, y un público mayoritariamente joven, llevaron carteles y merchandising con el nombre del piloto argentino y los colores de Alpine. Los balcones de los edificios parecían verdaderas tribunas, como suele suceder en el GP de Montecarlo, con banderas y gritos de aliento.

“Esto fue impresionante, hubo mucha gente y lo disfruté. Para mí fue un placer y un orgullo enorme estar acá. Es algo que no imaginaba, sí lo soñaba, pero no pensé que iba a llegar tan pronto. Ojalá que, dentro de muy poquito, tengamos un Gran Premio de Fórmula Uno en Argentina”, reconoció Franco, que hizo varios giros con un coche de carrera icónico: un legendario Lotus E20 del año 2012, cuya tecnología lo hace todavía más potente y ruidoso que los actuales híbridos V6 de F1.

Equipado con un motor Renault V8 de 2.4 centímetros cúbicos, los colores del equipo BWT Alpine Formula One Team y el número 43, su sonido ensordecedor hizo vibrar las ventanas de los edificios y provocó en el público un estado que transitó entre el estupor y la fascinación.

En lo que respecta a la segunda pasada hizo delirar a la gente. Con las clásicas antiparras de lente dividido que usaban los corredores de mediados del siglo XX y una bandera argentina, Franco dio varias vueltas a bordo del Mercedes-Benz W196, una réplica del famoso “Flecha de Plata” con el que “Chueco” Juan Manuel Fangio, una verdadera leyenda del deporte argentino conquistó los campeonatos mundiales de 1954 y 1955. Resplandeciente, con dos escapes cromados asomándose por el costado derecho, llevaba el número 16 en la trompa, el mismo que usó el quíntuple durante sus carreras más exitosas en la máxima categoría del automovilismo internacional.

Hasta que llegó el momento que nadie esperaba. En la última vuelta, tras exigir al máximo el monoplaza, comenzaron a salir llamas desde la parte trasera del vehículo. La escena fue tan impactante que los mecánicos tuvieron que ingresar rápidamente con matafuegos para controlar la situación.

El magnetismo que Franco Colapinto crea en la gente es total. El saludo del piloto argentino con el público que se acercó hasta Palermo / AP

Lejos de dramatizar, el propio Colapinto reaccionó con humor apenas se bajó del auto: “Se quemó, amigo… me habían dicho que lo cuidara, lo traté de cuidar, pero al final me calenté un poquito”, lanzó entre risas, en una frase que no tardó en viralizarse.

El episodio no pasó a mayores, pero dejó en evidencia la intensidad con la que vivió la exhibición. “La rompimos, pero quedé preocupado porque se quemó un poquito. Tiene mucha potencia y se me acababa la goma”, agregó, todavía con la adrenalina a flor de piel.

En la exhibición estuvo presente su abuela Rosa, que nunca lo había visto manejar a Franco

La última salida de Colapinto no fue con un coche de carrera sino arriba de la caja de un camión que recorrió todo el circuito para saludar a la gente. Lo acompañó su amigo, el músico y productor Bizarrap. “La pasé espectacular y le demostramos a la gente de la Fórmula Uno que nos merecemos una fecha en la Argentina”, completó el piloto argentino.