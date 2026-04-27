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Policiales |CONTINÚA LA INDAGATORIA ANTE LA JUSTICIA FEDERAL DE LA PLATA

García Furfaro otra vez frente al juez por las muertes del fentanilo

En sus dos presentaciones anteriores, el dueño de los Laboratorios HLB Pharma y expuso la teoría de un boicot en su contra

García Furfaro otra vez frente al juez por las muertes del fentanilo

Ariel García Furfaro dice que es inocente y victima de un boicot / Web

27 de Abril de 2026 | 04:21
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Hoy por la mañana continuará la declaración indagatoria de Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. y que está detrás de la causa fentanilo contaminado, luego de que el jueves pasado se dictó un cuarto intermedio por lo extenso de la audiencia.

Ese día, a través de una videollamada por Zoom, García Furfaro comenzó con su segunda indagatoria en la causa en la que se investigan las más de 114 muertes por el opioide adulterado, pero después de tres horas el juez Ernesto Kreplak informó un cuarto intermedio debido a problemas de conexión.

Según se pudo saber, en esas horas replicó su declaración del 2025 al sostener que se trató de un atentado y que no tiene relación con la contaminación de las bacterias en las ampollas.

Esta nueva indagatoria, en la que 14 procesados declararon, está relacionada a que ahora el magistrado deberá incorporar los nuevos casos confirmados tras las pericias.

Se aguarda a que este lunes se pueda completar la testimonial para así lograr obtener mayor información respecto a la causa considerada como la “peor crisis sanitaria de la Argentina”.

En tanto, familiares de víctimas se concentraron el viernes pasado en el Congreso de la Nación y presentaron el proyecto de Ley de Exhaustiva trazabilidad.

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De esta manera, revelaron que el objetivo de esta iniciativa es garantizar un control estricto desde la compra de la materia prima hasta la aplicación del medicamento en el paciente.

Actualmente, el sistema no logra identificar con precisión dónde, cuánto y a quién se aplican ciertos fármacos de uso hospitalario, lo que facilita su desvío indebido.

“No estamos preparados para actuar ante el riesgo ni principalmente en la prevención”, advirtió Alejandro Ayala, familiar de una de las víctimas.

QUÉ DIJO GARCÍA FURFARO

“Es muy duro lo que acabo de escuchar. Les hablo a las familias que perdieron un ser querido. Voy a buscar la verdad y quiero que sepan la verdad. Opté por entregarme, en el infierno de estar preso, por los trabajadores que tengo y para que se investigue con total tranquilidad lo que pasó. Yo no fui, no hice nada. Si el fentanilo está contaminado… alguien la puso”, expresó el empresario según citaron fuentes judiciales.

En la resolución del 25 de septiembre de 2025, Kreplak imputó “prima facie” a todos los procesados como coautores penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de al menos 20 personas, en concurso real con adulteración de sustancias medicinales en un modo peligroso para la salud, también como coautores. De ser encontrados culpables, las penas van de 10 a 25 años de prisión.

“La máquina del fentanilo (de Laboratorios Ramallo) costó más de 3 millones de dólares y funcionaba perfecto. No hay posibilidad de que esta contaminación exista si no fue un atentado o sacaron los filtros intencionalmente. Teníamos tres filtros, la ley pide dos. Si nadie sacó los filtros no pudieron haber pasado esas bacterias. Con una pericia en la máquina el sistema informático va a revelar qué pasó con los filtros. Pido que se haga esa pericia”, expresó García Furfaro ante el juez.

El empresario apuntó directamente contra Andrés Quinteros, a quien acusó de estar “obsesionado con el fentanilo” y de haber actuado en su contra tras una ruptura personal. “No tengo dudas de que está atrás de todo esto”, afirmó. Narró episodios previos de conflicto, como un supuesto intento de robo de 30 ampollas de morfina y advertencias de terceros sobre un posible “atentado” para involucrarlo en la causa.

 

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