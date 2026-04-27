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La decisión vecinal de electrificar alambrados perimetrales

La decisión vecinal de electrificar alambrados perimetrales
27 de Abril de 2026 | 02:44
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La falta de respuestas institucionales a los cada vez más bajos niveles de inseguridad que reinan en la Región se vino reflejando en una serie de medidas que fueron adoptando los vecinos en busca de encontrar fórmulas de defensa frente a una delincuencia cada día más activa y peligrosa.

Puede hablarse así de la colocación de rejas en los frentes, puertas y ventanas, algunas de ellas ya en el interior de las viviendas; de alambres de púa o vidrios rotos sobre las paredes exteriores; de la mayor presencia de perros guardianes en los domicilios; de la contratación de seguros contra robos y de la colocación de distintos sistemas de alarma –primeros particulares, luego vecinales, lo que implicó el armado de grupos en las redes; de la instalación de cámaras privadas o comunes en el barrio y de la que adoptaron no pocas personas consistentes en comprar armas para defenderse de los delincuentes, entre muchas otras alternativas, que además de los altos costos económicos, todas ellas riesgosas.

Tal como se informó ayer en este diario, ahora en Villa Castells se habla de una sucesión de robos rápidos, casi quirúrgicos, en los que los delincuentes se llevan todo lo que encuentran a mano: desde bicicletas hasta herramientas, pasando por objetos que forman parte de la vida cotidiana y que, en muchos casos, costaron años de esfuerzo.

Una vecina señaló que el viernes pasado, al despertarse, advirtió que le habían robado un tanque de agua de 1.000 litros. No estaba en la vereda ni en un lugar visible, sino en un pasillo interno al que los delincuentes accedieron por el jardín.

La situación llegó a tal extremo que el hartazgo y la impotencia vecinal en ese barrio se tradujo en que un morador decidió electrificar el alambrado perimetral mediante una conexión a batería -no a la red domiciliaria de 220 volts- una alternativa de menor potencia pero que igualmente implica peligros para terceros. Especialistas advirtieron que este tipo de dispositivos, aun sin alta tensión, pueden provocar descargas riesgosas, especialmente en niños, mascotas o incluso en los propios moradores.

Pero no es el único, en varias zonas de la Ciudad se refleja esa situación de defensa.

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Vecinos armados, electrificación de alambrados, son medidas que sumadas a las antes mencionadas, suponen además el brusco cambio del estilo de vida de una sociedad que, aunque hoy suene extraño, convivió pacíficamente en todas las zonas.

Hablarle a las jóvenes generaciones de las tertulias vecinales y de los juegos infantiles que se desarrollaban en las veredas de todos los barrios, significa una suerte de fantasía nostálgica, incomprensible para quienes en la actualidad deben tomar serios resguardos cada vez que abren las puertas para entrar o salir de sus casas.

Más allá de los programas económicos y educativos que garanticen un mejor desarrollo colectivo y generen dinamismo en los distintos sectores, se ha dicho siempre que, en modo prioritario, son las autoridades a cargo de la seguridad las que deben impulsar políticas eficaces, para volver a otorgarle a los distintos vecindarios mecanismos de defensa frente a delincuentes que operan cada vez con más intensidad debido, esencialmente, a la falta de presencia policial en las calles.

De lo contrario, la sociedad seguirá buscando fórmulas y alternativas para intentar defenderse, al precio de que algunas de ellas puedan ser peligrosas en sí mismas, sea que se hable de la llamada justicia por mano propia, de la existencia de personas armadas o de la electrificación de alambrados.

 

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