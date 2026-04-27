Extienden el plazo para las declaraciones juradas

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La Oficina Anticorrupción (OA) extendió el plazo de presentación de las declaraciones juradas (DDJJ) de los funcionarios públicos, pasando del 31 de mayo al 31 de julio, en medio del escándalo que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su presunto enriquecimiento ilícito y la compra de varios inmuebles no declarados.
La medida fue publicada en la Resolución 3/2026 del Boletín Oficial, donde la titular del organismo, Gabriela Carmen Zangaro, indicó que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) “estableció las fechas de vencimiento de las declaraciones fiscales previstas para el año calendario 2018 y subsiguientes, que en el caso de los impuestos a las Ganancias así como sobre los Bienes Personales, se producirá durante la primera quincena del mes de junio”.
En ese sentido, la resolución detalla la necesidad de “adecuar la fecha de vencimiento de presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral DJPI) prevista en la Ley N° 25.188”, a efectos de “brindar a los funcionarios declarantes un plazo factible para completar la aludida información antes de su vencimiento”.
Luego, la OA emitió un comunicado oficial en donde explaya el trasfondo de la medida: “La adecuación del plazo de vencimiento responde a lo dispuesto por la Resolución General N° 4354-E/2018 (ex AFIP, hoy ARCA), que establece que las declaraciones impositivas anuales vencen durante la primera quincena de junio de cada año”.
Agregó que en función de ello, se fijó una fecha posterior que permita la correcta integración de la información patrimonial”.
“Cabe recordar que la DJPI debe ser presentada en tres momentos: al inicio de la función pública (alta), de manera anual (actualización) y al cese en el cargo (baja)”, señala la medida.
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