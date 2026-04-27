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Opinión |Enfoque

Glaciares: primer obstáculo judicial

Glaciares: primer obstáculo judicial

Redacción AFP

27 de Abril de 2026 | 02:43
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Un juzgado federal argentino ordenó suspender en la provincia de Santa Cruz, que alberga el turístico glaciar Perito Moreno, la polémica ley impulsada por el presidente Javier Milei que permite a gobiernos locales redefinir áreas de explotación minera en zona periglaciar.

Aprobada en el Congreso el 9 de abril pese a la fuerte resistencia de activistas ambientales, la reforma a la llamada “ley de Glaciares” fue promulgada el viernes por el Poder Ejecutivo, y ya encontró su primer obstáculo.

Organizaciones ambientales advierten que la medida agravará la crisis climática y que la exploración minera o petrolera en áreas periglaciares puede poner en riesgo las fuentes de agua.

El amparo se dio a partir de una demanda colectiva del Concejo Deliberante de El Calafate, localidad distante unos 80 kilómetros del glaciar Perito Moreno, una monumental masa de hielo de 30 km. de largo y 70 metros de altura en la Patagonia.

La presentación judicial pedía que se declarara la “inconstitucionalidad, inconvencionalidad y nulidad absoluta” de la reciente reforma a la ley, según el fallo publicado. El juzgado resolvió dar cabida a la medida cautelar que suspende de manera inmediata los efectos de la ley en la jurisdicción -aunque anticipa una serie de amparos judiciales que se extenderán al resto de la Argentina- mientras se prolongue el análisis del planteo por el “peligro” que podría suponer su ejecución.

“La eventual implementación de un régimen normativo que reduzca los estándares de protección ambiental podría habilitar la realización de actividades con impacto sobre ecosistemas de alta fragilidad, como los glaciares y el ambiente periglacial, cuyos efectos, de concretarse, podrían resultar de muy difícil o imposible reversión”, argumentó el juez.

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El gobierno de la provincia de La Pampa presentó un amparo en la justicia federal tan pronto se aprobó la reforma en el parlamento, el mismo 9 de abril.

Organizaciones de juristas y de ecologistas presentaron esta semana una demanda ante la Suprema Corte de Justicia.

Además, la organización ecologista Greenpeace impulsa una demanda colectiva y se preparan presentaciones en al menos otras seis provincias, de acuerdo con el portal Ámbito.

Argentina tiene unos 17.000 cuerpos de hielo superiores a una hectárea entre glaciares y glaciares de escombro, es decir, masas de hielo cubiertas por roca.

 

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