Exalumnos del Nacional criticaron el uso político dentro del colegio

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Más de 86 exalumnos del Colegio Nacional de nuestra ciudad salieron ayer a manifestar su rechazo por el uso político partidario de la institución, luego de que el viernes pasado se celebrara en el salón de actos un acto que proclamó la libertad de la expresidenta Cristina Kirchner.

La carta abierta fue dirigida a las autoridades de la UNLP y del Colegio, así como a los convocantes al acto y a “toda la opinión pública”, y lleva firma y número de DNI de todos los exalumnos que suscribieron al comunicado.

En éste se refirieron al acto convocado por el Instituto Patria, que el viernes pasado se desarrolló en el salón de actos del emblemático Colegio de 1 y 49, con la proclama de “Cristina libre”, reivindicando el indulto a la expresidenta de la Nación, que cumple una condena de seis años, por el delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, tras el fallo de la Corte Suprema, que el año pasadodejó firme su sentencia.

Los exalumnos expresaron que “no nos parece que corresponda pedir por la libertad de una persona que ha sido juzgada con todas las garantías constitucionales, y condenada con sentencia firme, por graves delitos contra el Estado y los ciudadanos argentinos”.

Y en esa línea, sostuvieron que “mucho menos nos parece que esto se haya hecho en el Salón de Actos del Colegio Nacional, que no tiene entre sus funciones la difusión unilateral de políticas partidarias, porque es un recinto concebido para actividades académicas de distinto tipo, destinadas a los estudiantes secundarios que allí desarrollan sus tareas, y el conjunto de la comunidad educativa de esta institución”.

Y reiteraron: “No nos ha parecido apropiada la realización de este acto, en ese lugar”.

En esa línea, el comunicado prosigue: “Nos parece peligroso el contenido del mismo. Rechazamos de plano estas conductas invasivas, que han violentado el derecho de los demás y el espacio de la Universidad Pública. Y esperamos que no haya perturbado ninguna actividad que los jóvenes hubieran estado desarrollando allí”.

Y finalizaron lamentando que el acto se haya desarrollado dentro del ámbito de la UNLP, a la que “no le corresponde estar involucrada de ninguna manera en una convocatoria de este tipo”.

Críticas del gobierno nacional

El rechazo de los exalumnos se suma a la polémica que ya se había desatado la semana pasada, cuando desde el gobierno nacional habían calificado la movida como “ilegal” y le enviaran una nota de advertencia al presidente de la UNLP, Fernando Tauber.

“Se trata de un establecimiento educativo al que concurren menores de edad”, cuestionó el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Alvarez. El funcionario consideró que, entre otras violaciones a la ley se estaba incurriendo en “apología del delito”.