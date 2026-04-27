Colapinto y Maia Reficco blanquearon su romance

Franco Colapinto y Maia Reficco ya no se esconden: de los rumores y las imágenes in fraganti la parejita pasó ahora a mostrarse juntos, por primera vez, en público, durante la visita del piloto argentino a Buenos Aires.

Ya en los días previos al Road Show la pareja había empezado a salir sin esconderse, pero incluso en la transmisión del evento, Maia parecía querer esconderse de las cámaras. Finalmente, sin embargo, la propia cantante y actriz compartió en redes la foto del blanqueo: una imagen de Franco, con un viejo casco y gafas de piloto, mientras Maia le toma la cara con las dos manos y él responde con una mueca divertida. La historia, acompañada de corazones y emoticones, y la mención directa a Colapinto.

Reficco se mostró presente en la exhibición de Fórmula 1 que el piloto protagonizó en Palermo. La cantante y actriz compartió en sus historias la emoción del evento: publicó una imagen del show aéreo que acompañó la jornada y, además, subió un video en el que se puede ver a Franco haciendo donas con su monoplaza en plena calle, celebrando el despliegue y la destreza del piloto argentino.

De esta manera, la actriz y el piloto dejaron en claro que su relación va en serio: Franco juega para el equipo de los casados...