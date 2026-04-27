Una unidad sanitaria en jaque por la delincuencia

Una unidad sanitaria del Barrio San Carlos fue blanco de un nuevo episodio delictivo. Según detallaron, durante la madrugada del sábado ingresaron al Centro de Atención Primaria Nº 33, ubicado en 142 y 520, donde sustrajeron elementos vitales para el funcionamiento diario de la institución.

El daño principal se centró en la bomba de agua, la cual fue arrancada de su lugar. Sin este equipo, el centro asistencial se encuentra imposibilitado de brindar atención en condiciones mínimas de higiene y salubridad, afectando de manera directa a los cientos de vecinos que acuden diariamente por consultas médicas y vacunación.

Según se indicó, este episodio no representa un hecho aislado, sino que se suma a una lista de ataques previos contra el mismo edificio. Por eso los profesionales y empleados administrativos manifestaron su profundo malestar.