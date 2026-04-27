Caída abrupta de pasajeros: más de medio millón abandonó el micro
Caída abrupta de pasajeros: más de medio millón abandonó el micro
Ex rugbiers festejaron medio siglo de unión por el deporte en La Plata
Una huella que persiste: Berisso recordó Chernobyl con emoción y conciencia
El funcionario de las propiedades sin declarar en EE UU, afuera
Máximo contra un frente anti-Milei y Bianco no prioriza indulto a Cristina
Sin votos para eliminar las PASO, el oficialismo cambia de estrategia
Exalumnos del Nacional criticaron el uso político dentro del colegio
El Concejo retoma el tratamiento de la rendición de cuentas en comisión
Los taxistas buscan modificar la ordenanza que rige su actividad
VIDEO. Barrios sin luz en la Región en medio de las ráfagas de viento
Advierten sobre distintas situaciones peligrosas en la República de los Niños
Reprogramaron el desfile de mascotas para el próximo fin de semana
El pago de haberes del IPS comienza el próximo miércoles 29 de abril
La basura desborda en la cuadra de 45 entre 17 y diagonal 73
García Furfaro otra vez frente al juez por las muertes del fentanilo
En La Loma escala un reclamo vecinal por la situación de inseguridad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Plata y la Región atravesaron una jornada marcada por las fuertes ráfagas de vientos y los cortes de energía eléctrica que afectaron a distintos barrios, lo que generó preocupación, malestar y reclamos vecinales. Las interrupciones impactaron especialmente en Barrio Hipódromo, City Bell y la zona este, como Villa Elvira, aunque también se registraron en otros puntos clave del distrito.
Entre las zonas afectadas se sumaron 44 y 167, así como el área comprendida por 41 entre 4 y 5, donde la situación encendió alarmas por la presencia de personas electrodependientes que quedaron sin suministro eléctrico durante varias horas. Vecinos del sector advirtieron que “la falta de energía puso en riesgo la salud de quienes dependen de equipos médicos para su vida cotidiana”.
A lo largo de la tarde, se sucedieron reportes desde distintos puntos: 79 y 117, 72 y 120, la zona de 38 y el Bulevar en Barrio Hipódromo, y el área de la terminal de micros en diagonal 74 y 40. En muchos casos, los usuarios señalaron no solo la falta de luz, sino también la caída de servicios asociados como internet y la imposibilidad de comunicarse con la empresa prestataria, Edelap.
“Estamos sin luz, sin internet y no podemos comunicarnos”, expresó un vecino afectado, reflejando el malestar generalizado ante la falta de respuestas en tiempo real.
Desde Edelap informaron que las fallas estuvieron vinculadas a las condiciones climáticas. Según detallaron, “la zona fue relevada por el centro operativo y cuadrillas técnicas se encuentran trabajando en las instalaciones”. Posteriormente, confirmaron que los cortes estuvieron directamente asociados a la intensidad del viento.
De acuerdo con el informe de la Dirección de Hidrometeorología local, durante la tarde se registraron ráfagas del sudoeste de entre 60 y 75 kilómetros por hora, lo que provocó inconvenientes en la red eléctrica y derivó en múltiples interrupciones del servicio.
LE PUEDE INTERESAR
Reprogramaron el desfile de mascotas para el próximo fin de semana
Si bien desde la empresa indicaron que el suministro comenzó a restablecerse de manera progresiva y que cerca de las 18.50 horas se normalizó en gran parte de las zonas afectadas, los reclamos persistieron, especialmente en sectores donde la vulnerabilidad era mayor.
La situación en 41 entre 4 y 5 puso el foco en “la necesidad de protocolos específicos para asistir a usuarios electrodependientes ante contingencias de este tipo”, un reclamo que vecinos consideran urgente y prioritario, según reportaron a este medio.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí