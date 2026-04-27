Gimnasia volvió y ojo con Conti

Tras el choque ante el Pirata que lo dejó dentro de los ocho equipos que se estarían clasificando a playoff a una fecha del final y dependiendo de si mismo, Gimnasia retornó inmediatamente a nuestra ciudad y a partir de hoy comenzará a preparar el duelo ante el Bicho, donde se jugará la chance de volver a meterse entre los 16 clasificados a playoff tras lo que fue el pase a la siguiente fase en el torneo pasado. Todavía con día y hora a definir, la escuadra albiazul recibirá al conjunto de La Paternal y Ariel Pereyra pondrá manos a la obra para diagramar el plan para lograr la ansiada clasificación.

Vía aérea en horas de la madrugada, al igual que a la ida, el plantel tripero emprendió el regreso para descansar unas horas y, más allá de la fecha sin definir, trabajar con el objetivo en la mira, el Argentinos Juniors de Nicolás Diez que ya cuenta con su lugar asegurado para la próxima fase del campeonato argentino.

En el retorno a las labores en Estancia Chica, uno de los temas principales a seguir a lo largo de la semana será la situación de Germán Conti, quien fue el reemplazante del lesionado Renzo Giampaoli. El ex defensor de Colón debió salir reemplazado a los 78’ por Manuel Panaro. De no poder estar Conti, allí el Pata Pereyra deberá prenderle velas a Giampaoli para ver si el ex defensor central de Boca puede llegar a afrontar el duelo en 60 y 118, tras su lesión sufrida en la victoria del pasado fin de semana ante Estudiantes de Río Cuarto como local.

Así, el Lobo regresó con la ilusión a cuestas y tendrá varias cuestiones a atender para ir en busca del pase a los playoff.