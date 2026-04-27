Gimnasia volvió y ojo con Conti

Caída abrupta de pasajeros: más de medio millón abandonó el micro
Caída abrupta de pasajeros: más de medio millón abandonó el micro
Ex rugbiers festejaron medio siglo de unión por el deporte en La Plata
Una huella que persiste: Berisso recordó Chernobyl con emoción y conciencia
El funcionario de las propiedades sin declarar en EE UU, afuera
Máximo contra un frente anti-Milei y Bianco no prioriza indulto a Cristina
Sin votos para eliminar las PASO, el oficialismo cambia de estrategia
Exalumnos del Nacional criticaron el uso político dentro del colegio
El Concejo retoma el tratamiento de la rendición de cuentas en comisión
Los taxistas buscan modificar la ordenanza que rige su actividad
VIDEO. Barrios sin luz en la Región en medio de las ráfagas de viento
Advierten sobre distintas situaciones peligrosas en la República de los Niños
Reprogramaron el desfile de mascotas para el próximo fin de semana
El pago de haberes del IPS comienza el próximo miércoles 29 de abril
La basura desborda en la cuadra de 45 entre 17 y diagonal 73
García Furfaro otra vez frente al juez por las muertes del fentanilo
En La Loma escala un reclamo vecinal por la situación de inseguridad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tras el choque ante el Pirata que lo dejó dentro de los ocho equipos que se estarían clasificando a playoff a una fecha del final y dependiendo de si mismo, Gimnasia retornó inmediatamente a nuestra ciudad y a partir de hoy comenzará a preparar el duelo ante el Bicho, donde se jugará la chance de volver a meterse entre los 16 clasificados a playoff tras lo que fue el pase a la siguiente fase en el torneo pasado. Todavía con día y hora a definir, la escuadra albiazul recibirá al conjunto de La Paternal y Ariel Pereyra pondrá manos a la obra para diagramar el plan para lograr la ansiada clasificación.
Vía aérea en horas de la madrugada, al igual que a la ida, el plantel tripero emprendió el regreso para descansar unas horas y, más allá de la fecha sin definir, trabajar con el objetivo en la mira, el Argentinos Juniors de Nicolás Diez que ya cuenta con su lugar asegurado para la próxima fase del campeonato argentino.
En el retorno a las labores en Estancia Chica, uno de los temas principales a seguir a lo largo de la semana será la situación de Germán Conti, quien fue el reemplazante del lesionado Renzo Giampaoli. El ex defensor de Colón debió salir reemplazado a los 78’ por Manuel Panaro. De no poder estar Conti, allí el Pata Pereyra deberá prenderle velas a Giampaoli para ver si el ex defensor central de Boca puede llegar a afrontar el duelo en 60 y 118, tras su lesión sufrida en la victoria del pasado fin de semana ante Estudiantes de Río Cuarto como local.
Así, el Lobo regresó con la ilusión a cuestas y tendrá varias cuestiones a atender para ir en busca del pase a los playoff.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí