Los gastos de Adorni: con más deudas que ahorros

La Justicia hace cálculos y los números no cierran. Según surge de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, los dólares que declaró tener al cierre de 2024 no alcanzan para pagar lo gastos registrados en 2025. Esta inconsistencia chocaría así con la premisa más básica del lema libertario: no gastar más de lo que ingresa.

A fines de 2024, el patrimonio en efectivo del funcionario rondaba los US$48.720, sumando tanto el dinero en mano como los fondos en el extranjero. Sin embargo, en los meses siguientes desembolsó una cifra superior a ese monto en solo tres operaciones: un viaje familiar al Caribe, la compra de un departamento en Caballito y el pago parcial de una deuda hipotecaria.

Todavía más: durante la mayor parte del período que analizan el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, el salario en bruto del platense estuvo congelado. Cobraba alrededor de $3,5 millones al mes, hasta que a comienzos de 2026 ese ingreso se duplicó por decreto.

En tanto que su esposa, Bettina Angeletti, tributaba bajo el régimen de monotributo hasta septiembre de 2025, con un tope de facturación de aproximadamente $7,9 millones mensuales. En octubre pasó al régimen de trabajadora autónoma, prestando servicios de coaching a empresas, entre ellas una naviera vinculada a YPF. El monto real de esa facturación es uno de los puntos opacos que la Justicia intenta esclarecer.

El inventario de gastos bajo la lupa fiscal se divide en tres bloques. En materia inmobiliaria, la compra de la casa en el country Indio Cuá —financiada en parte con una hipoteca de US$100.000 y registrada a nombre de la esposa— se complementó con un desembolso inicial de US$5.000 más posibles refacciones. El departamento de Caballito implicó US$30.000 en efectivo al momento de la escritura. Y de la primera hipoteca ya se devolvieron US$30.000. A eso se suma que la Justicia confirmó que Adorni también compró electrodomésticos y muebles para equipar la propiedad.

Viajes, casas y préstamos

Un patrón se repite a lo largo de toda la investigación: la mayoría de los pagos “grandes” se hicieron en efectivo y en dólares. Así ocurrió, por ejemplo, con el viaje a Aruba entre diciembre de 2024 y enero de 2025 por casi US$14.700 entre pasajes y alojamiento.

En materia de viajes hay que agregar además el regreso desde Nueva York, adonde la esposa de Adorni viajó con la comitiva oficial en marzo y que demandó más de 5.100 dólares. Mientras que el traslado en jet privado a Punta del Este, junto a su familia y el periodista Marcelo Grandio, tuvo un costo cercano a los 7.800 dólares entre ida y vuelta. La factura de ida fue emitida a nombre de la productora Imhouse, de Grandio, pero no está claro quién pagó por el regreso.

Las deudas activas de Adorni son el capítulo más pesado que investiga la Justicia. De la primera hipoteca restan 70.000 dólares más intereses del 11 por ciento anual.

La segunda, contraída para el departamento de Caballito, suma 200.000 dólares con vencimiento en noviembre de este año. Hay además un acuerdo verbal —reconocido ante la Justicia por Pablo Feijoo, hijo de una de las acreedoras y amigo del funcionario— por otros 65.000 dólares que no aparecen en ningún documento formal. Todo fue pactado en negro y en efectivo, según el testimonio del propio Feijoo.

Lo que también llama la atención es quién prestó el dinero. Ninguno de los dos créditos fue otorgado por un banco. Las acreedoras de la primera hipoteca son una exagente de la Policía Federal y su hija; las de la segunda, una jubilada y una afiliada al PAMI. Prestar sumas de seis cifras en dólares no es el perfil habitual de ninguno de esos cuatro casos, advierten en la Justicia.

Hay que contar, a su vez, los gastos corrientes de una familia como la de Adorni con dos hijos menores: cinco propiedades que mantener, una camioneta con patente y seguro, colegios, servicios y consumos cotidianos. Los registros del Banco Central muestran que las deudas mensuales con el Banco Galicia superaron los 10 millones de pesos en el caso de Adorni y los 15 millones en el de su esposa.

Con el secreto fiscal y bancario levantados, ahora la fiscalía avanza en cotejar ingresos declarados, nivel de gasto y crecimiento patrimonial. Lo que se pretende establecer es si Adorni puede justificar legalmente la ostentosa calidad de vida que lleva desde que asumió en el gobierno de Javier Milei