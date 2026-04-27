Ex rugbiers festejaron medio siglo de unión por el deporte en La Plata

cON SUS PROPIAS REMERAS DE LA MASIVA JUNTADA, casi 70 EX COMPAÑEROS O RIVALES, AHORA SON AMIGOS / EL DIA

Siempre se supo que para jugar un partido hace falta un rival. Un otro que, muchas veces, fue visto como un adversario al que había que imponerse dentro de la cancha. Sin embargo, un grupo de alrededor de 70 jugadores de la camada de 1960 de los cinco clubes más importantes de la Ciudad demostró que esa idea es, en gran parte, un mito: cinco décadas después de aquellos cruces, se reunieron para celebrar que los vínculos que construye el deporte pueden ir mucho más allá de cualquier resultado.

La historia empezó hace unos cuatro o cinco años, casi de manera casual. La invitación a un encuentro de jugadores de la camada del ´60 en el Club Atlético San Isidro fue el puntapié inicial. “Me delegaron la tarea de juntar a algunos de cada club para ir”, recordó Julio Barrabino, ex jugador de La Plata Rugby Club y uno de los impulsores de la iniciativa.

Una juntada que fue creciendo

La convocatoria comenzó con contactos puntuales, casi artesanales: referentes de La Plata Rugby, Los Tilos, San Luis, Universitario y Albatros. Pero lo que parecía una reunión acotada empezó a crecer. “Notaba que, con el correr de los días, se sumaba mucha gente”, contó.

Para ese primer viaje organizaron un micro. La idea no solo resolvía lo logístico, sino que le sumaba un clima especial. “Llevamos comida, bebida y se hizo algo muy divertido. Cuando volvimos, estábamos todos como en un viaje de egresados”, resumió. Ese regreso marcó un punto de inflexión: “Dijimos, lo tenemos que hacer nosotros, en La Plata”.

Así nació la primera reunión local. Fue en el club La Plata Rugby y reunió a más de 50 jugadores. Con el tiempo, la convocatoria no dejó de crecer. El último encuentro, realizado en Los Tilos, fue el cuarto y el más numeroso: cerca de 70 ex jugadores participaron de una jornada que ya se volvió tradición.

El mecanismo de organización es tan simple como el espíritu que lo sostiene. No hay estructuras formales ni jerarquías rígidas. “Somos cinco, seis, siete, depende. Pero ese día todos ayudan: arman las mesas, sirven, reciben a la gente”, describió Barrabino. La escena remite a un ritual conocido: “Es como un tercer tiempo eterno”.

El grupo se fue ampliando a partir de contactos personales y de un grupo de WhatsApp que sigue sumando integrantes. La expectativa es que, con el tiempo, puedan reunirse todos: “Si vinieran todos los que son, seríamos cerca de 100”, calculó.

Pero más allá de los números, lo central pasa por lo que ocurre en cada encuentro. Las charlas mezclan recuerdos deportivos con historias de vida. “Entre todos sumamos más de 4.000 años de anécdotas”, bromeó Barrabino, en referencia a los 65 años promedio de los asistentes. También hay reencuentros que sorprenden. Jugadores que viven en distintas partes del país - e incluso en el exterior - se sumaron a las reuniones. “Nos hemos encontrado con amigos que hacía 40 años que no veíamos”, contó.

En ese contexto, las antiguas rivalidades pierden sentido. “Nosotros no tenemos enemigos. El rival no lo vemos como un enemigo. En el rugby jugás con otro, no contra otro. Si no, no habría partido”, expresó el ex jugador.

El espíritu que atraviesa estas reuniones también tiene un valor en el presente. En una etapa de la vida donde los vínculos sociales pueden reducirse, el reencuentro se vuelve una necesidad. “Compartir nos hace bien, es saludable. Nos genera alegría, felicidad”, describió Barrabino.

La intención es sostener la tradición con el plan de repetir al menos una vez por año. Y así, entre abrazos, anécdotas y proyectos, el tercer tiempo se estiró más allá de lo habitual. Y en esa extensión, casi infinita, encuentra su verdadero sentido: demostrar que, incluso después de medio siglo, el deporte sigue siendo un puente.

LA LISTA DE ASISTENTES

Carlos Zaino, Julio Barrabino, Gustavo Handula, Juan Salas, Javier Alzogaray, Juanjo Lo Biundo, Oscar Pirera, Jose Luis Villada, Gabriel Escaray, Pedro Quieto, Juanjo Martiarena, Andrés Marensi, Pajaro Ferrario, Gustavo Gil, Juan Zambosco, Ignacio Goñi, Luis Cartasegna, Pipo Urbiztondo, Juan Idiazabal, Guillermo Martino.

Indio Amado, Patricio Roan, Jorge Cáceres, Enrique Villanueva, Pato Muñoz, Julio Lozano, Guillermo Fontan, Eduardo Monroy, Julio Alconada, Gustavo D´ Angelis, Martín Villa Abrille, Ricardo Benavidez, Gustavo Mastrocesare, Tete Sagasta, Pablo Dente, Guillermo Chiachio, Alejandro Paz, Fabián Mazzarello, Gastón Tuculet y Lalo Lambre.

Patat Ricardo, Yuyo Bartiz, Ale Campodónico, Daniel Mayocchi, Hugo Fraomeni, Marcial Bourdin, Pedro Osacar, José D’ambrosio, Berni Coria, Jorge Vincenti, Hugo Montoni, Javier Dente, Charly Varela, Arturo Costa Alvarez, Alejandro Churu Giudice, Daniel Sureda, Héctor Guimil, Carlos Escalada, Tony Piñeiro.

Ricardo Sosa, Martín Barrios, Waldino Juárez, Gustavo Botero, Daniel Molinari, Bernardo Rodríguez, Jorge Ronderos, Diego Ghersi, Gabriel Hitita Briasco, Martín Molteni, Carlos Gandini.

“Es como un tercer tiempo eterno. Las charlas mezclan recuerdos con historias de vida”