En La Loma escala un reclamo vecinal por la situación de inseguridad

La creciente inseguridad en distintos barrios de La Plata suma un nuevo capítulo en La Loma, donde vecinos decidieron autoconvocarse para reclamar medidas urgentes. La cita será este mismo lunes desde las 17 horas en la esquina de 16 y 36, en lo que esperan sea un punto de encuentro para visibilizar la problemática y coordinar acciones frente a lo que describen como una “ola delictiva” que no da tregua.

Según relatan frentistas de la zona, en las últimas semanas se registró un incremento sostenido de hechos delictivos bajo distintas modalidades. Robos en la vía pública, asaltos a comercios y, especialmente, entraderas en viviendas forman parte de un escenario que genera preocupación creciente. Lo que más inquieta, coinciden, es la audacia de los delincuentes, que ya no dudan en irrumpir en las casas aun cuando sus propietarios se encuentran en el interior.

En ese sentido, los vecinos advierten sobre una dinámica cada vez más organizada por parte de las bandas. Aseguran que, previo a los golpes, los delincuentes realizan tareas de inteligencia: recorren el barrio, observan movimientos, identifican horarios y rutinas, y luego actúan con precisión. “Te marcan la casa, estudian todo y entran cuando saben que estás adentro o llegando”, señalaron.

El malestar se profundizó tras un intento de robo ocurrido recientemente en la zona de 36 y 15, que volvió a encender las alarmas entre los habitantes del sector. A partir de ese episodio, se multiplicaron los mensajes en grupos vecinales y se aceleró la organización de la asamblea.

Si bien el barrio cuenta con una red de prevención propia -con cámaras de seguridad y sistemas de alarmas comunitarias- los vecinos sostienen que estas herramientas resultan insuficientes frente al accionar reiterado de los delincuentes. “Tenemos cámaras, alarmas y grupos de alerta, pero no alcanza. Falta presencia y respuesta”, remarcaron.

La convocatoria busca, además de compartir experiencias, elevar un reclamo concreto a las autoridades para reforzar los patrullajes y mejorar la prevención.